Темпи вакцинації пришвидшаться у червні - Ляшко

Темпи щеплення проти COVID-19 в Україні залежать від наявної кількості вакцин, і вже наступного місяця вони мають значно пришвидшитися.

Про це очільник МОЗ Віктор Ляшко сказав в інтерв'ю ТСН.

Він зазначив, що темпи вакцинації залежать від кількості вакцин, які є на території України.

"Зараз немає в тій достатній кількості вакцини, щоб повністю завантажити всі платформи, які є. Зараз на території України є півтора мільйона доз вакцини CoronaVac. Пів мільйона Pfizer прийшло, пів мільйона доїжджає. І пів мільйона в рамках COVAX ми отримаємо на тижні – 7 червня. Вже оформлюються документи на постачання вакцини AstraZeneca", - розповів міністр.

При цьому він запевнив, що вже у червні темпи вакцинації населення значно пришвидшаться.

"Вже в червні в нас має бути перший такий старт, коли велика кількість вакцини одночасно буде на території України. Це дозволить наростити темпи щеплень", - сказав Ляшко.

Як повідомлялося, Віктор Ляшко заявив, що рішення про відкриття у містах центрів вакцинації приймає влада на місцях. Він нагадав, що вакцинація в Україні тепер здійснюється на чотирьох платформах: мобільними бригадами, у пунктах щеплення, які відкрив МОЗ, у пунктах для рутинної вакцинації, у центрах вакцинації.

Міністр також наголосив, що у нових центрах вакцинації у вихідні можуть зробити щеплення громадяни, які записалися в додатку "Дія", незалежно від віку.