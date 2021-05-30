У столичному Центрі вакцинації за вихідні щепили майже 3,5 тисячі осіб

Протягом цих вихідних у Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному в Києві на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення зробили 3467 осіб.

Про це у Фейсбуку повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Укрінформ.

За його даними, протягом вихідних у столичному Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, вакцину отримали 3467 осіб.

У тому числі сьогодні, 30 травня, щеплення зробили 2072 особи.

“Сьогодні кількість охочих вакцинуватися була надзвичайно великою. Для мене це - свідчення обізнаності та свідомості людей. Така готовність вакцинуватися дає сподівання на те, що, за наявності вакцин ми зможемо подолати пандемію в країні і в світі загалом“, - резюмував перший заступник голови КМДА, подякувавши всім за оперативну та якісну організацію масової вакцинації.

Як повідомляв Укрінформ, 29 травня у Києві, Львові та Одесі розпочали роботу пілотні центри масової вакцинації проти COVID-19, які функціонуватимуть у вихідні дні.

За інформацією МОЗ, обирати вакцину в центрах масової вакцинації не можна. При цьому в міністерстві нагадали, що з 29 травня використовується вакцина CoronaVac, вироблена компанією Sinovac.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого.