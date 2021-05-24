Ляшко розповів, як цьогоріч працюватимуть дитячі табори

Дитячі оздоровчі табори влітку 2021 року працюватимуть за правилами минулого року.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав журналістам.

"Постанова, яка регулює оздоровчий процес в умовах епідемії, залишається чинною. Попередній оздоровчий період у нас була складніша ситуація, у нас було більше регіонів червоного рівня, в якому не можна було проводити оздоровлення і не можна було брати дітей на оздоровлення. Зараз епідситуація стабільна, у нас більшість регіонів на жовтому рівні", - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу й дев'ятий тиждень поспіль усі епідемічні показники покращуються. Минулої доби, 23 травня, виявлено 1 334 випадки зараження коронавірусом.