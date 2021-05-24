В Україні дев’ятий тиждень поспіль покращується ситуація з COVID-19 – нарада в ОП

В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірус, й дев'ятий тиждень поспіль усі епідемічні показники покращуються.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Офісу глави держави.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль проінформував, що наразі зайнято 19,4 тис. ліжок, що, за його словами, майже вдвічі менше, ніж було під час піку захворюваності. Також зазначається, що зменшується кількість активних хворих –нині хворіють176 тис. осіб.

«Уся Україна перебуває у «жовтій» зоні. У Донецькій області є незначне перевищення відсотка від епідпорогу, однак усі інші показники залишаються в нормі», – сказав Шмигаль.

Також на нараді розповіли, що в країні проведено вже 1 054 139 щеплень проти COVID-19 - понад 978 тис. осіб отримали першу дозу і майже 76 тис. закінчили вакцинацію другою дозою.

В ОП нагадали, що зараз щеплюють людей, яким понад 65 років.

Крім того, на нараді йшлося про те, що має нарощуватися темп вакцинації на вихідних тих, хто записався на щеплення через «Дію». Загалом, за інформацією Офісу глави держави, 500 тис. громадян зареєстровані на вакцинацію через «Дію».

Як повідомляв Укрінформ, в Україні минулої доби, 24 травня, виявлено 1 334 випадки зараження коронавірусом.