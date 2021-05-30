У Таїланді не знайшли ознак насильницької смерті українського консула — попередні висновки

Поліція Таїланду заявила, що, згідно з попередніми даними, не встановлено ознак насильницької смерті посла України у Таїланді Андрія Бешти.

Як передає Укрінформ, про це інформує AFP.

Як зазначається, причину смерті українського дипломата досі не визначено.

Національна поліція Таїланду повідомила, що Бешта був знайдений мертвим близько 5:30 ранку у своєму номері в готелі на острові Ко-Ліпе.

"Попереднє розслідування не показало жодних ознак нападу на нього, жодних ознак насильства", - йдеться у заяві місцевої поліції.

Син дипломата Остап, який відпочивав разом з батьком, повідомив, що він прокинувся о 4:30 ранку, перш ніж знепритомніти.

Тіло Бешти відправили спочатку до місцевої лікарні для розтину, а потім перевезли до лікарні столиці Таїланду для подальшого розслідування причини смерті.

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Як повідомлялося, минулої ночі помер Надзвичайний та Повноважний Посол України у Королівстві Таїланд Андрій Бешта.

За даними МЗС, Андрій Бешта з листопада 2015 року обіймав посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України у Таїланді, а з 2017 року був також послом України в Лаосі та М’янмі за сумісництвом.

Андрій Бешта народився 14 грудня 1976 року. Працював у Департаменті ООН та інших міжнародних організацій МЗС України.