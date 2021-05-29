У Штатах помер почесний консул України

В американському Детройті (штат Мічиган) помер почесний консул України Богдан Федорак.

Про це в суботу, 29 травня, повідомило посольство України у США на своїй сторінці у Facebook.

"З глибоким сумом сприйняли звістку, що відійшов у вічність почесний консул України у м. Детройт Богдан Федорак. Висловлюємо наші співчуття родині, друзям та близьким пана Богдана", - йдеться в повідомленні.

Федорак працював почесним консулом України з 2001 року.

У посольстві зазначили, що пам'ятають його як громадського діяча, президента Крайового виконавчого комітету українського конгресового комітету Америки, президента українського культурного центру "Уоррен" штату Мічиган та віцепрезидента українсько-американської фундації волі.