Помер посол України в Таїланді

Минулої ночі помер Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Таїланд Андрій Бешта.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Твітері, передає Укрінформ.

““Жахлива новина. Вночі обірвалося життя посла України в Таїланді Андрія Бешти. Він був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом, який віддано служив інтересам нашої держави. Висловлюю щирі співчуття його родині та близьким”, - зазначив глава держави.

У МЗС проінформували, що посол помер 30 травня на 45-му році життя, й висловили глибокі співчуття родині та близьким померлого у зв’язку з цією непоправною втратою.

За даними МЗС, Андрій Бешта з листопада 2015 року обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Таїланді, а з 2017 року був також послом України в Лаосі та М’янмі за сумісництвом.

Андрій Бешта народився 14 грудня 1976 року.

Працював у Департаменті ООН та інших міжнародних організаціях МЗС України.

У листопаді 2015 року призначений Президентом на посаду посла України в Королівстві Таїланд, прибув до Бангкоку у січні 2016 року.