Українська сторона довго не могла передати ліки полоненому «ДНР» Ставцеву

Українська сторона тривалий час не могла передати ліки полоненому у «ДНР» Євгенові Ставцеву, коли в нього загострилося захворювання і розпочалася кровотеча.

Про це Громадському радіо розповіла радниця голови української делегації у Тристоронній контактній групі Гайде Різаєва, передає Укрінформ.

«Мені вдалося це зробити, ліки потрапили до Євгена, його стан покращився. Але, повірте, щоб хоч один раз зробити таке для однієї людини, потрібно дуже багато часу, сил, нервів. Це як достукатися до небес», - сказала Різаєва.

Вона додала, що такі ситуації, коли українська сторона просить надати допомогу полоненим в ОРДЛО, виникають постійно.

Як повідомлялося, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова інформувала про проблеми зі здоров’ям Євгена Ставцева, який з 2017 року перебуває в Макіївській виправній колонії №32 на тимчасово окупованій території Донецької області.

За словами батька бранця, Євген унаслідок катувань втратив зуби та слух на праве вухо, а останнім часом у нього загострилися хронічні хвороби кишково-шлункового тракту, однак йому не надано жодної медичної допомоги.

Жителя Донецька Євгена Ставцева наприкінці 2019 року незаконно засуджено так званим судом у «ДНР» до 14 років позбавлення волі за нібито «участь у терористичній організації та шпигунстві».

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