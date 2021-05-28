Галузевий державний архів СБУ передав чеським партнерам чергову частину оцифрованих архівних свідчень про репресії проти чехів у Радянському Союзі.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зазначається, що ці документи НКВС-КДБ стануть частиною вебпорталу про судовий процес проти чеських вчителів 1931 року у Харкові.

«Архівна співпраця з дослідження спільних сторінок історії для Чехії та України має значний потенціал у сфері культурної дипломатії. Виявлення та публікація у відкритому доступі архівів репресивних органів тоталітарного режиму дає змогу чеському та українському суспільствам краще зрозуміти один одного. А це є запорукою розвитку міцних двосторонніх взаємовідносин», - заявив директор архіву СБУ Андрій Когут.

СБУ передала Чехії архіви з доказами репресій проти її громадян у СРСР/Фото: ssu.gov.ua

За інформацією пресцентру СБУ, під час передачі архівних свідчень посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула та представник Інституту дослідження тоталітарних режимів (м. Прага) Адам Граділек анонсували, що запуск порталу про судовий процес проти чеських вчителів 1931 року у Харкові запланований на 14 червня.

За словами Граділека, в архіві вдалося виявити та оцифрувати понад 8 тисяч архівних справ на репресованих чехів та громадян Чехословаччини. Разом з тим він зазначив, що архівні документи про чеську громаду Криму, а також окремі території Донецької та Луганської областей, у зв’язку з окупацією, зараз недоступні для опрацювання науковцями.

Посол Чеської Республіки в Україні наголосив на важливості двосторонньої співпраці, яка не тільки посилює чесько-український діалог, але також є прикладом для багатьох країн ЄС та "Східного партнерства". Матула подякував директору Архіву СБУ за проведену роботу та запевнив у всебічній підтримці архівної співпраці.

Читайте також: Глава МЗС Чехії заявив про спробу Кремля розділити Європу

Як повідомляв Укрінформ, архів Служби безпеки України опублікував фотографії кримських татар, розстріляних за спротив більшовикам у 1937-1938 роках.

Фото: ssu.gov.ua