Ткаченко закликає Раду невідкладно розглянути законопроєкти проти хаотичної забудови

Міністерство культури та інформаційної політики спільно з рядом обласних держадміністрацій, мерами міст, національними заповідниками, музеями, представниками громадськості по всій Україні закликає Верховну Раду невідкладно розглянути законопроєкти щодо протидії хаотичній забудові.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Ми проти хаотичної забудови!

Цей процес, що триває роками, має бути зупинений. Через хаотичну забудову ми втрачаємо свою безцінну культурну та історичну спадщину. Саме через корупційні схеми, нехтування історією своєї країни та відсутністю вагомих штрафів і відповідальності", - наголосив Ткаченко.

Тому, за його словами, МКІП спільно з рядом облдержадміністрацій, мерами міст, національними заповідниками, музеями, представниками громадськості по всій Україні закликає Верховну Раду невідкладно розглянути законопроєкти щодо протидії хаотичній забудові.

На сьогодні у Верховній Раді України зареєстровані 2 законопроєкти:

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання руйнуванню та знищенню нерухомої культурної спадщини (№ 4561);

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за руйнування та знищення нерухомої культурної спадщини та порушення традиційного характеру середовища (№ 4562).

Вони передбачають системний підхід до врегулювання питань збереження нерухомої культурної спадщини.

Зокрема пропонується ввести кримінальну та посилити адміністративну відповідальність за злочини у сфері охорони культурної спадщини; значно підвищити штрафи за руйнування і знищення пам’яток культури:

- для громадян від 850-1700 грн до 17000-170 000 грн;

- для посадовців - від 1700-2250 грн до 170 000 грн;

- за повторне порушення для фізичних осіб - 170 000 - 340 000 грн;

- для юридичних осіб - від 1700 – 170000 грн до 20400 - 1700000 грн,

- за невиконання припису - від 850 - 1700 грн до 1700000 грн;

- за повторне порушення для юросіб - 40800 - 3400000 грн.

Також пропонується розширити коло осіб, які можуть складати протоколи за порушення; зменшити кількість погоджень і дозвільних процедур з 25 до 6, що автоматично прибирає ризики зловживань; створити прозорі умови для забудовників та цифровізувати всі процеси у цій сфері; створити відкритий реєстр нерухомої культурної спадщини; чітко і зрозуміло розмежувати повноваження та встановити єдині правила для всіх; запровадити спеціальну систему державного контролю та нагляду у сфері охорони культурної спадщини; передати окремі повноваження у сфері охорони культурної спадщини органам місцевого самоврядування.

"Зміни мають творитися зараз. Поки не пізно, маємо захистити нашу спадщину від забудовників і всіх тих, хто сприяє її руйнуванню. З посиленням відповідальності кількість таких випадків має значно зменшитися. МКІП вважає, що законопроєкти мають бути прийняті якнайшвидше, щоб зупинити цю деструктивну діяльність", - наголосив Ткаченко.