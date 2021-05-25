Виставки, артефакти й спадщина: Ткаченко поговорив з послом Данії

У Міністерстві культури та інформаційної політики обговорили зміцнення україно-данських відносин у сфері культури.

Як передає Укрінформ, про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Фейсбуці.

"Щойно провели зум-зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Данії в Україні Оле Екбергом Міккельсеном. Мали позитивну та цікаву розмову щодо зміцнення україно-данських відносин у сфері культури.

Зокрема обговорили: можливості для співробітництва, як от в організації українських виставок в Данії та данських у нас. Наразі у процесі підготовки історична виставка під назвою «Русь – вікінги на Сході» у музеї Мозгорд. Бажаю успішної реалізації виставкового проєкту між НМІУ та музеєм Мозгород", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що під час зустрічі також обговорили тимчасове представлення культурних артефактів, що пов’язані із історією України для представлення на експозиції до 30-річчя Незалежності. За його словами, від Швеції Україна отримає оригінал Конституції Пилипа Орлика, тому в міністерстві чекають можливих пропозицій від данської сторони.

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Також сторони обговорили питання налагодження співпраці із данськими спеціалістами-ресерчерами та дослідниками для вивчення спадщини.

"Дякую Оле Екбергу Міккельсену за ініціативність і сподіваюся, що наступна спільна зустріч буде вже в офлайн-форматі", - додав Ткаченко.

Як повідомлялося, Швеція надасть Україні оригінал латинської версії Конституції Пилипа Орлика 1710 року для її тимчасового експонування до 30-ї річниці Незалежності України.