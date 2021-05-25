В Україні стартував міжнародний ярмарок грантів у сфері культури

В Україні стартував Четвертий міжнародний ярмарок грантів у сфері культури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

"25 травня 2021 року Національне бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні та Український культурний фонд вчетверте проводять Міжнародний ярмарок грантів у сфері культури, який цьогоріч проходить у гібридному форматі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі охочі зможуть долучитись до заходу онлайн, щоб дізнатись про актуальні грантові можливості для українських митців та їх організацій, про європейські можливості для вітчизняного креативного сектору (на прикладі програм "Креативна Європа", "Горизонт Європа" та Ерасмус+), а також поглибити свої знання у проєктному менеджменті на оффлайн-інтенсиві.

"Програма має особливе значення для заявників, адже підтримує та дає шанс реалізовувати креативний потенціал, що створює потужний продукт. Це не зі слів, не уявно, а дійсно потужна можливість реалізувати власну ідею аудіовізуального, культурного, креативного секторів, якою я раджу користуватись", - сказав під час відкриття заходу міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Як повідомляється, найбільша програма ЄС для підтримки культурних та креативних індустрій "Креативна Європа" за перші сім років свого існування стала найдієвішим інструментом розвитку митців, а понад 11 тис. підтриманих проєктів поповнили ряди найкращих ідей континенту.

"Креативна Європа знаходиться в структурі нашої інституції - Українському культурному фонді. Програми одна одну чудово доповнюють і створюють синергію. На наступний проєктний період співпраця буде лише поглиблюватись, Міністерство буде максимально цьому сприяти. Наразі Міністерство веде перемовини із Європейською Комісією про вступ до наступної програми 2021-2027, бюджет якої у 2 рази більший. Тож закликаю не пропустити нагоду та скористатись унікальною можливістю", - додав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві культури та інформаційної політики працюють над Стратегією розвитку креативних індустрій та планують створити креативні хаби у великих містах.

Фото: mkip.gov.ua