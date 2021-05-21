Оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапить до України - вперше за 311 років

Швеція надасть Україні оригінал латинської версії Конституції Пилипа Орлика 1710 року.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Вперше за 311 років оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапить до Української держави. Ми повертаємо Україні Україну. Присутність оригіналу Конституції вже у незалежній державі - це ще один крок відновлення нашої історичної тяглості від часів Русі, Козацької держави, Української Народної Республіки і донині”, - зазначив глава МЗС.

Він повідомив, що за дорученням Президента Володимира Зеленського МЗС звернулося до Швеції з проханням надати у позику оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика 1710 року для її тимчасового експонування в Україні в межах святкування 30-ї річниці Незалежності.

“Це були вкрай складні переговори, нам пропонували копію, але ми хотіли лише оригінал, який ніколи не був в Україні. І тому я особливо вдячний Швеції за вияв справжньої солідарності з Україною та взаємної готовності надалі розвивати тисячолітні зв’язки між нашими народами”, - зазначив Кулеба.

Глава МЗС подякував Національному архіву Швеції і його директору Карін Острем Іко за надану можливість представити українцям надзвичайно важливу для історії державотворення реліквію, а також міністру закордонних справ Швеції Анн Лінде за підтримку проєкту.

Кулеба зауважив, що з української сторони це спільне досягнення МЗС, посольства України у Швеції, Міністерства культури та інформаційної політики та Національного заповідника “Софія Київська”.

Міністр також зазначив, що Лінчопінгська міська бібліотека у Швеції погодилась надати для тимчасового експонування гетьманську булаву, яка, за легендою, після гетьмана Івана Мазепи належала Пилипу Орлику.

Як повідомляв Укрінформ, офіційні заходи з нагоди Дня Незалежності України цього року триватимуть три дні. Очікується до 30 делегацій зарубіжних країн.

Під час анонсування заходів Президент Володимир Зеленський повідомив, що українці матимуть можливість побачити Конституцію Пилипа Орлика.