30-річчя Незалежності: Зеленський анонсував масштабний парад і три десятки іноземних делегацій

Офіційні заходи з нагоди Дня Незалежності України цього року триватимуть три дні. Очікується до 30 делегацій зарубіжних країн.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський на пресконференції у четвер у Києві, передає кореспондент Укрінформу.

«Свято українці запам’ятають назавжди, зі змістом буде свято. Воно буде складатись з трьох днів. 23 серпня, ми розуміємо, - це День прапора України. В усіх регіонах України піднімуться великі прапори… Крім цього, 23 серпня відбудеться перший саміт про деокупацію нашого Кримського півострова. Це дуже важлива Кримська платформа. Буде багато представників багатьох країн, будуть важливі документи підписані на цій платформі, будуть запрошені Президенти, Прем’єр-міністри, голови церков, запрошені також спікери, міністри закордонних справ. Я думаю, в цілому у нас буде десь 30 країн представлені», - зазначив Зеленський.

Він також анонсував масштабний військовий парад на Майдані Незалежності в Києві та в інших містах.

«Буде парад до 30-річчя нашої незалежності. Парад буде військовий, великий, як на суші, так і на воді - буде і на Дніпрі, і в Одесі, і в Києві на Майдані», - повідомив глава держави.

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Також 23 серпня запланований «великий концерт великих українців», які стали легендами в сфері класичної музики та які приїдуть з різних куточків світу. Концерт відбудеться в київському Оперному театрі.

Крім того, Зеленський повідомив про «великий концерт українських зірок на «Олімпійському» увечері 24 серпня».

Зеленський також анонсував запровадження 22 серпня премії «Національна легенда», якою відзначатимуть великих українців та яка є аналогом аналогічних премій в інших країнах світу.

В рамках святкувань також заплановані важливі двосторонні зустрічі з лідерами іноземних держав, сказав Зеленський, а також повідомив, що вперше до України привезуть Конституцію Пилипа Орлика, яку українці матимуть можливість побачити.

Як повідомляв Укрінформ, Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті в серпні у Києві.