Колишні чиновники Держгеокадастру «відписали» собі 76 гектарів аграрної академії

Державне бюро розслідувань викрило експосадовців Держгеокадастру та посадовців державних підприємств Національної академії аграрних наук України на привласненні земель академії на понад 2 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що група осіб у змові з посадовцями Держгеокадастру розробили схему заволодіння землями НААН загальною площею понад 76 га, які не підлягають приватизації. Це завдало державі збитків на понад 2 млн грн.

Слідство отримало вичерпні докази для повідомлення про підозри у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України) колишнім першому заступнику і заступнику начальника головного управління Держгеокадастру в Одеській області та директору товариства з обмеженою відповідальністю.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відпрацьовується незаконне відчуження решти земель державної власності загальною площею 8,4 тис. га, вартість якої становить понад 230 млн грн.

Читайте також: Керівника аграрної академії наук взяли під варту та відсторонили від посади

Також встановлюється причетність інших осіб до вчинення злочину.

Як повідомляв Укрінформ, 24 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до Вищого антикорупційного суду справу про обвинувачення депутата Київради у заволодінні земельними ділянками у столиці на понад 2,5 млн грн.