Керівника аграрної академії наук взяли під варту та відсторонили від посади

Суд за клопотанням слідчого Національної поліції ухвалив рішення про відсторонення від посади керівника Національної аграрної академії наук України.

Про це у Телеграмі інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає Укрінформ.

“За клопотанням слідчого Нацполіції, погодженого з прокурором Офісу Генерального прокурора, суд прийняв рішення – відсторонити від посади керівника НААН”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що раніше слідчі Нацполіції подали клопотання до суду про обрання директору НААН України запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

За інформацією правоохоронців, керівник НААН України підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 ККУ.

“Зокрема, директор сприяв у призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН України. У свою чергу новопризначений керівник мав не перешкоджати укладанню договорів про спільну діяльність між державним підприємством та конкретно визначеними суб’єктами господарської діяльності”, - уточнюється у повідомленні.

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Також правоохоронці встановили, що підозрюваний сприяв зарахуванню цієї ж особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд Президії НААН. За свою допомогу фігурант отримав «подяку» – елітний позашляховик.

Як повідомлялося, наприкінці березня у НПУ поінформували, що слідчі Нацполіції подали до суду клопотання про обрання підозрюваному у вчиненні корупційного злочину директору Національної академії аграрних наук України запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.