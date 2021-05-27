Нацрада оштрафувала NewsOne через мову ворожнечі у виступі Піховшека

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала на 114 тис. грн ТОВ «Новини 24 години» (супутниковий телеканал NewsOne) через поширення в ефірі мови ворожнечі.

Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 27 травня за результатами позапланової безвиїзної перевірки, що базувалася на моніторингу ТОВ «Новини 24 години» за 4 і 5 січня 2021 року, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Нацради.

«114 тис. гривень має сплатити до державного бюджету ТОВ «Новини 24 години» (супутниковий телеканал NewsOne) через поширення у своєму ефірі мови ворожнечі стосовно україномовного населення країни», - ідеться в повідомленні.

Як зазначає регулятор, висловлювання пролунали з уст гостя програми «Епіцентр української політики» В’ячеслава Піховшека, проте ані ведуча, ані телерадіоорганізація не вжили заходів для припинення правопорушення в ефірі.

"Висловлювання В. Піховшека, що прозвучали під час передачі, містили ксенофобські, дискримінаційні та принизливі ознаки, оскільки частину українського суспільства за ознакою мови та прихильності до демократичного розвитку України було названо «ворогами» з агресивними намірами стосовно російськомовного населення України. Вони були спрямовані не на критику держави чи певних посадових осіб, а мали ознаки підбурювання й ненависті до певних груп суспільства, об’єднаних промовцем до категорії «бандерівсько-орієнтоване національне суспільство України», «море бандеровщины", - заявляють у Нацраді.

Регулятор у цьому зв'язку зауважує, що термін «бандерівець», «бандерівщина» використовується російською пропагандою щодо України. Піховшек же використав його стосовно етнічних українців, зокрема носіїв української мови.

"Зважаючи на тривалу агресію Російської Федерації проти України, подібні заяви можуть бути сприйняті як опосередкований заклик до конфронтації і посилення соціальної напруженості, підбурення до агресії і насильства до осіб за ознаками приналежності до української нації чи тих, які є носіями державної мови", - наголошують у Нацраді.

Регулятор також звертає увагу, що російська пропаганда "виправдовує" агресію проти України нібито потребою "захисту російськомовного населення" України. "У такому контексті висловлювання В.Піховшека мають ознаки безпосередніх та опосередкованих закликів до ненависті і нетерпимості, до розпалювання міжнаціональної ворожнечі, зокрема через заклики до створення у неправовий спосіб соціальних і громадських організацій за ознаками агресивного протиставлення "російськомовного суспільства" всім іншим соціальним і мовним групам, які проживають в Україні", - заявляють у Нацраді.

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Зазначається, що заклики Піховшека, які суперечать законодавству України, зокрема Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», містять прямий та опосередкований заклик до порушення громадського порядку, до соціальної сегрегації та конфронтації за ознакою мови, що потенційно створює загрозу національній безпеці, територіальній цілісності України, громадській безпеці та порядку, соціальній стабільності.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, до якого Нацрада звернулася, зауважив, що поширювані у передачі «Епіцентр української політики» висловлювання та риторика її окремих учасників "фактично є ретрансляцією інформаційних повідомлень і позиції, які створюються та оприлюднюються органами влади, посадовими особами і пропагандистами держави-агресора Російської Федерації із викривленими трактуваннями як окремих історичних подій, так і гуманітарної політики органів державної влади України в різних сферах задля дискредитації самої ідеї існування незалежної Української держави".

Мовний омбудсмен також звертає увагу, що деякі з висловлювань учасників передачі містять ознаки маніпуляції, перекручувань і не відповідають дійсності.

Окрім того, Комісія з журналістської етики, яка також проаналізувала зазначений матеріал, дійшла висновку, що в поширених Піховшеком тезах можна помітити їх спрямування на розмежування двох груп населення, одна з яких заохочується до дій проти іншої.

У КЖЕ також акцентували увагу на тому, що ведуча Діана Панченко не намагалася протиставляти гостю передачі жодних аргументів ані під час розмови, ані після її завершення.

"З огляду на таку мовчазну бездіяльність ведучої, а також на подальший повтор програми, Комісія з журналістської етики вважає, що телеканал припустився порушень пункту 15 Кодексу етики українського журналіста", - ідеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що при повторній трансляції передачі ліцензіатом не зроблено жодних змін чи забезпечено редакційної модерації передачі, що свідчить про усвідомлену і цілеспрямовану дію редакції.

Таким чином, Національна рада визнала порушення ТОВ «Новини 24 години» абзацу четвертого частини другої статті 6, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» і наявність закликів до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені мовником.

Відповідно до ч. 8 ст. 72 Закону «Про телебачення і радіомовлення» до ТОВ «Новини 24 години» застосовано санкцію «стягнення штрафу», а це 25% суми ліцензійного збору, що становить 114 067,50 грн. Упродовж 30 днів із дня повідомлення Нацрадою про прийняте рішення компанія має сплатити штраф.