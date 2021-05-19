Нацрада викликає представників телеканалів «НАШ», «112» та NewsOne

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розглядатиме на засіданні 27 травня питання щодо телеканалів «НАШ», «112» та NewsOne і запрошує їхніх представників.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Укрінформ.

«Національна рада запрошує керівника або уповноваженого представника ТОВ «НАШ 365», м. Київ (НР № 01544-м від 08.11.2019), взяти участь у засіданні 27 травня 2021 року об 11.00 для розгляду питань про результати позапланових безвиїзних перевірок за актами перевірок № 98 від 26.03.2021, № 97 від 26.03.2021, № 56 від 25.02.2021 і № 77 від 12.03.2021», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, регулятор запрошує і керівника або уповноваженого представника ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ (НР № 00076-м від 22.07.2013) до участі у засіданні 27 травня 2021 року об 11.00 - для розгляду питання про результати позапланової безвиїзної перевірки за актом перевірки № 76 від 12.03.2021.

Також Національна рада запрошує керівника або уповноваженого представника ТОВ «Новини 24 години» (логотип «NewsOne»), м. Київ (НР № 00034-м від 26.06.2016), взяти участь у засіданні 27 травня 2021 року об 11.00 для розгляду питання про результати позапланової безвиїзної перевірки за актом перевірки № 47 від 19.02.2021.

У пресслужбі повідомляють, що запрошення для всіх трьох ліцензіатів також опубліковані сьогодні, 19 травня, в газеті «Голос України» № 91.

Як зауважується, засідання відбудеться у режимі реального часу (онлайн) із використанням відповідних технічних засобів у приміщенні Національної ради за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 2.

Відповідно до підпункту 1 пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19» Національна рада може проводити засідання у режимі реального часу (онлайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через мережу Інтернет.

З метою дотримання всіх карантинних та інших обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції СOVID-19, до участі в засіданні у приміщенні Національної ради може бути допущено лише одну уповноважену особу, яка зобов’язана надати документи, що підтверджують її повноваження для здійснення представництва інтересів ліцензіата.

Національна рада забезпечить усі належні організаційні та технічні умови для участі уповноважених осіб у засіданні.