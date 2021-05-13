Санкції проти «телеканалів Медведчука» матимуть вплив на долю країни – експерти

Опитані експерти вважають, що застосування санкцій проти телеканалів ZIK, 112 Україна та NewsOne буде мати доволі сильний позитивний вплив на подальшу долю країни і політичний процес.

Про це свідчать результати експертного опитування «Політичний квартал: весна 2021» проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, презентованого в Укрінформі.

"Ми запитували експертів, який матимуть вплив події, які вже сталися у першому кварталі. Отже, більшість опитаних експертів схиляються, що доволі сильний позитивний вплив на подальшу долю країни і на подальший політичний процес у країні буде мати рішення про застосування санкцій проти телеканалів ZIK, 112 Україна та NewsOne", - сказав аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» Петро Бурковський під час презентації опитування.

Також, на думку експертів, позитивний вплив на найближче майбутнє України будуть мати розслідування Bellingcat справи "вагнерівців", процес націоналізації "Мотор Січі" і створення Україною, Францією та Німеччиною "мирного плану" щодо ситуації на сході України.

"Слабкий, але все-таки позитивний вплив, на думку експертів, матиме створення Бюро економічної безпеки", - зазначив Бурковський.

Подіями, які негативно впливатимуть на політичний процес і стабільність в Україні, експерти назвали тимчасове призупинення співпраці з Міжнародним валютним фондом, тривалий конфлікт між суддями Конституційного суду та Президентом, а також переслідування органами влади активістів.

У сферу слабкого, але негативного впливу потрапило ухвалення закону про референдум.

Експертне опитування «Політичний квартал: весна 2021» проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва впродовж квітня-травня 2021 року. Всього опитано 52 експерти.