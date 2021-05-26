Автомобільні пункти пропуску з Білоруссю впораються зі збільшенням трафіку - прикордонники

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявляє, що автомобільні пункти пропуску впораються із прогнозованим навантаженням, яке може зрости через закриття авіаційного сполучення з Республікою Білорусь.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

З 0:00 сьогодні авіаційне сполучення з Республікою Білорусь припинено, як і в більшості європейських країн, зауважив Дейнеко.

«Більше не мають можливості виконувати рейси ні білоруські авіакомпанії, ні жодні інші авіакомпанії, аеропортами вильоту яких є міста на території Білорусі. Так само ми не здійснюємо оформлення громадян, які перетинають державний кордон в авіаційних пунктах пропуску з України в будь-який аеропорт Республіки Білорусь. Фактично ми розуміємо, що це ускладнює життя свідомих громадян, але ж іншого виходу немає. Сказати, що це критично вплине на всю прикордонну інфраструктуру я не можу. До цього у нас здійснювалося близько 80 авіарейсів на тиждень здебільшого з аеропортів «Бориспіль», «Київ», «Харків», «Одеса», «Запоріжжя», «Львів» із загальним пасажиропотоком близько 6 000 осіб на тиждень. За минулий рік на спільній з Республікою Білорусь ділянці кордону прикордонники оформили на в’їзд та на виїзд близько 1,9 млн громадян, тож автомобільні пункти пропуску впораються з прогнозованим навантаженням, яке може зрости через закриття авіаційного сполучення», - сказав очільник Держприкордонслужби.

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За його словами, прикордонники здійснюють охорону кордону і з Росією, і з Республікою Білорусь в посиленому варіанті.

«Ми розуміємо, що звідти небезпека може прийти у будь-який момент. Кожен іноземець або особа без громадянства, яка перетинає державний кордон на в’їзд в Україну з туристичною метою, з добрими намірами, перетне кордон вільно, у зручний спосіб, решта – не зможуть цього зробити, адже у нас є певні процедури, такі як контроль другої лінії і щодня ми не пропускаємо близько 100 – 150 іноземців, переважно громадян РФ, які не потрапляють на територію України», - підкреслив Дейнеко.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був затриманий опозиційний білоруський журналіст Роман Протасевич.

Неформальний саміт ЄС погодився запровадити нові санкції проти чиновників апарату Олександра Лукашенка та низки компаній, а також обмежити авіасполучення з Білоруссю.

Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 00:00 26 травня.

Фото: ДПСУ