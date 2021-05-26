Українська медіаспільнота та активісти вимагають ввести санкції проти режиму Лукашенка

Представники українського громадянського суспільства та медійної спільноти вимагають негайного звільнення білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича й інших політв’язнів режиму Лукашенка, а також просять уряди європейських країн накласти санкції на білоруський уряд, парламент, суддів та податківців.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві громадянського суспільства та медійної спільноти України, оприлюдненій, зокрема, на сайті Незалежної медійної ради.

“Вимагаємо негайного звільнення Романа Протасевича й інших політв’язнів режиму Лукашенка. Звертаємося до урядів і правозахисних організацій світу з вимогою зробити все можливе, включно із застосуванням санкцій проти офіційних структур і посадовців Республіки Білорусь, для звільнення Протасевича й інших в’язнів сумління наявного в Білорусі режиму”, - йдеться у заяві.

Також Незалежна медійна рада закликає уряди європейських країн — членів Ради Європи та ЄС — накласти санкції не лише на білоруський уряд, парламент, суддів, але й на такі органи, як податкова, “улюблене знаряддя економічного тиску в країнах пострадянського простору”.

“Кожен силовик чи податківець під час спроби виїхати за межі держави має бути ретельно перевірений на предмет переслідування незалежних медіа й опозиції”, - додають у Незалежній медійній раді.

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В організації також закликають Україну та інші держави надати найширшу підтримку біженцям від режиму Олександра Лукашенка, зокрема, спростивши процедури отримання статусу тимчасового перебування.

“Закликаємо міжнародні організації — як міжурядові, так і неурядові — негайно розпочати можливе розслідування подій у Білорусі починаючи щонайменше із серпня 2020 року для надання належної правової оцінки систематичному переслідуванню учасників протестів та кричущим порушенням прав людини з метою можливого встановлення наявності злочинів проти людяності та вжиття подальших заходів щодо притягнення винних до відповідальності відповідно до принципу універсальної юрисдикції щодо таких злочинів”, - йдеться у заяві.

У заяві міститься заклик до міжнародних організацій, що опікуються свободою слова, подбати про безпечну евакуацію журналістів, якщо їхньому життю чи життю їхніх родин загрожує небезпека, а також всіляко сприяти діяльності білоруських медіа в екзилі, поки їхнє існування на батьківщині є неможливим.

“Закликаємо НАТО посилити захист і бойову здатність у регіоні для захисту членів і партнерів, зокрема країн, що межують з Білоруссю та Російською Федерацією, адже de facto «акт державного тероризму», вчинений Республікою Білорусь, може спровокувати вчинення аналогічних дій авторитарними режимами як у регіоні, так і у всьому світі”, - наголошують у Незалежній медійній раді.

Україні й іншим державам радять негайно припинити закупівлю товарів та послуг, вироблених на підприємствах Білорусі.

Українським громадським активістам, журналістам і військовим рекомендують утриматися від польотів як над територією Білорусі, так і до країн, що перебувають під політичним впливом Російської Федерації, “адже в разі можливого неправомірного захоплення вони стають для диктаторів лише додатковим засобом тиску та можливістю шантажувати своїми вимогами в обмін на повернення «політичних заручників» на батьківщину”.

“Ми переконані, що лише згуртована Європа, з її палітрою країн, етносів, культур, перебуватиме в безпеці, якщо на її території не буде місця фашизму, нацизму, популізму і диктаторам. Адже культури і цінності потребують не лише висловлення глибокої стурбованості, але й початку реальних жорстких реакцій, що дією, а не словом зупиняють будь-які зазіхання на демократичні цінності. І зараз саме той час”, - наголошують у Незалежній медійній раді.

Заяву підписала Незалежна медійна рада, а також 17 громадських організацій, зокрема «Центр демократії та верховенства права», «Комісія з журналістської етики», «Детектор медіа», «Інтерньюз-Україна» тощо.

Як повідомлялося, 23 травня рейс FR4978 ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував із Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений в аеропорту Мінська.

Посадка була вимушеною. Білоруські диспетчери повідомили екіпажу, що на борту, нібито, знаходиться бомба. Літак Ryanair розвернувся та полетів до Мінська під контролем білоруського винищувача.

Як виявилося згодом, повідомлення про мінування було спецоперацією білоруського КГБ з метою затримання білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту літака. Після приземлення він та його подруга Софія Сапега були затримані білоруською владою.

Країни ЄС, США засудили дії білоруської влади, висунули вимогу негайно звільнити журналіста та рекомендували авіакомпаніям призупинити польоти в небі над Білоруссю, а європейським аеропортам – не приймати рейси білоруського перевізника Belavia.

Фото: EPA