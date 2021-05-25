У Венедіктової створять робочу групу для розслідування злочинів проти журналістів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ОГП.
Сьогодні відбулася зустріч генпрокурора Ірини Венедіктової з представниками неурядових організацій та ЗМІ щодо протидії кримінальним правопорушенням, вчиненим стосовно журналістів, розслідування фактів переслідування та перешкоджання професійній журналістській діяльності в Україні.
У зустрічі в рамках стратегічної ініціативи «Прокуратура і суспільство» взяли участь заступник генпрокурора Ігор Мустеца, керівники структурних підрозділів Офісу генпрокурора, голова Офісу Ради Європи в Україні Стен Ньорлов, заступник голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло, начальник відділу Департаменту з питань виконання рішень ЄСПЛ Ради Європи Павло Пушкар, виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк, представники засобів масової інформації та неурядових організацій.
«Для нас надзвичайно важливий відкритий діалог в кожній галузі, адже з кожним днем прокуратура стає все більш відкритою для громадськості та суспільства, а відновлення довіри до відомства – це наша ключова мета. Журналісти є вартовими свободи слова, часто навіть ризикуючи життям. Безкарність за злочини проти журналістів неприпустима, і ми прагнемо це змінювати, тому ми розпочинаємо цю пряму співпрацю, щоб об’єднати зусилля для подолання цього явища і більше ефективної роботи всієї системи», – наголосила Венедіктова.
За рекомендаціями парламентських слухань, що стосувалися безпеки діяльності журналістів в Україні, в ОГП створили робочі та міжвідомчі робочі групи, регулярно заслухують стан досудового розслідування проваджень цієї категорії.
«Саме на Офіс генпрокурора покладено важливу місію щодо забезпечення законності під час проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені стосовно журналістів. І можу вас запевнити, що стан слідства у кожному такому провадженні перебуває на постійному контролі керівництва прокуратури. В нас є воля і бажання рухатись далі, щоб забезпечити право кожного з вас на свободу слова та професійної діяльності», – заявила генеральний прокурор.
За інформацією прокуратури, кількість проваджень щодо злочинів проти журналістів зросла у 2020 році майже вдвічі - на 79% у порівнянні з 2019 роком. Лише за перший квартал 2021 року кількість таких кримінальних проваджень склала майже половину - 47% від загальної кількості за 2020 рік.
Також учасники зустрічі обговорили стан судового розгляду кримінальних проваджень про злочини, вчинені стосовно журналістів.
"У 2020 році прокурорами скеровано до суду у 6 разів більше обвинувальних актів про злочин цієї категорії, ніж у 2019 році. Разом з тим, у 14 справах про злочини щодо журналістів прокурорами отримано обвинувальні вироки, про які у 2019 році навіть не йшла мова. А за І квартал 2021 року 6 обвинувальних актів скеровано до суду та вже винесено 4 обвинувальні вироки", - ідеться в повідомленні.
Також на нараді наголошувалось на важливості активізації розслідування найгучніших справ про вбивства журналістів Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета, Вадима Комарова та інших.
Окрему увагу учасники приділили злочинам проти журналістів на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей. Ідеться про масштабні і систематичні протиправні дії проти українських та іноземних журналістів і працівників ЗМІ, які об’єктивно висвітлювали процес окупації Криму та відкрито виступали проти збройної агресії Росії.
«Ми розуміємо, що правоохоронна система має працювати краще. Проте я впевнена, що є шляхи вирішення і їх потрібно шукати. Саме тому я ініціюю створення окремої платформи - секторальної робочої групи з профільними громадськими організаціями, ЗМІ та журналістами, які є потерпілими, щоб мати змогу детально розбирати всі проблеми, обмінюватися інформацією і рухатись до результатів. Також до створення таких секторальних груп потрібно залучати обласні прокуратури», – резюмувала Венедіктова.
За результатами обговорення були визначені подальші кроки для випрацювання дорожньої карти розвитку сталої співпраці у сфері захисту прав журналістів.
Як повідомляв Укрінформ, 24 травня у Харкові правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі журналіста.
Фото: ОГП