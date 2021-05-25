У Венедіктової створять робочу групу для розслідування злочинів проти журналістів

В Офісі генерального прокурора України створять робочу групу з профільними громадськими організаціями та ЗМІ для розслідування злочинів проти журналістів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ОГП.

Сьогодні відбулася зустріч генпрокурора Ірини Венедіктової з представниками неурядових організацій та ЗМІ щодо протидії кримінальним правопорушенням, вчиненим стосовно журналістів, розслідування фактів переслідування та перешкоджання професійній журналістській діяльності в Україні.

У зустрічі в рамках стратегічної ініціативи «Прокуратура і суспільство» взяли участь заступник генпрокурора Ігор Мустеца, керівники структурних підрозділів Офісу генпрокурора, голова Офісу Ради Європи в Україні Стен Ньорлов, заступник голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло, начальник відділу Департаменту з питань виконання рішень ЄСПЛ Ради Європи Павло Пушкар, виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк, представники засобів масової інформації та неурядових організацій.

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«Для нас надзвичайно важливий відкритий діалог в кожній галузі, адже з кожним днем прокуратура стає все більш відкритою для громадськості та суспільства, а відновлення довіри до відомства – це наша ключова мета. Журналісти є вартовими свободи слова, часто навіть ризикуючи життям. Безкарність за злочини проти журналістів неприпустима, і ми прагнемо це змінювати, тому ми розпочинаємо цю пряму співпрацю, щоб об’єднати зусилля для подолання цього явища і більше ефективної роботи всієї системи», – наголосила Венедіктова.

За рекомендаціями парламентських слухань, що стосувалися безпеки діяльності журналістів в Україні, в ОГП створили робочі та міжвідомчі робочі групи, регулярно заслухують стан досудового розслідування проваджень цієї категорії.

«Саме на Офіс генпрокурора покладено важливу місію щодо забезпечення законності під час проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені стосовно журналістів. І можу вас запевнити, що стан слідства у кожному такому провадженні перебуває на постійному контролі керівництва прокуратури. В нас є воля і бажання рухатись далі, щоб забезпечити право кожного з вас на свободу слова та професійної діяльності», – заявила генеральний прокурор.

За інформацією прокуратури, кількість проваджень щодо злочинів проти журналістів зросла у 2020 році майже вдвічі - на 79% у порівнянні з 2019 роком. Лише за перший квартал 2021 року кількість таких кримінальних проваджень склала майже половину - 47% від загальної кількості за 2020 рік.

Також учасники зустрічі обговорили стан судового розгляду кримінальних проваджень про злочини, вчинені стосовно журналістів.

"У 2020 році прокурорами скеровано до суду у 6 разів більше обвинувальних актів про злочин цієї категорії, ніж у 2019 році. Разом з тим, у 14 справах про злочини щодо журналістів прокурорами отримано обвинувальні вироки, про які у 2019 році навіть не йшла мова. А за І квартал 2021 року 6 обвинувальних актів скеровано до суду та вже винесено 4 обвинувальні вироки", - ідеться в повідомленні.

Також на нараді наголошувалось на важливості активізації розслідування найгучніших справ про вбивства журналістів Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета, Вадима Комарова та інших.

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Окрему увагу учасники приділили злочинам проти журналістів на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей. Ідеться про масштабні і систематичні протиправні дії проти українських та іноземних журналістів і працівників ЗМІ, які об’єктивно висвітлювали процес окупації Криму та відкрито виступали проти збройної агресії Росії.

«Ми розуміємо, що правоохоронна система має працювати краще. Проте я впевнена, що є шляхи вирішення і їх потрібно шукати. Саме тому я ініціюю створення окремої платформи - секторальної робочої групи з профільними громадськими організаціями, ЗМІ та журналістами, які є потерпілими, щоб мати змогу детально розбирати всі проблеми, обмінюватися інформацією і рухатись до результатів. Також до створення таких секторальних груп потрібно залучати обласні прокуратури», – резюмувала Венедіктова.

За результатами обговорення були визначені подальші кроки для випрацювання дорожньої карти розвитку сталої співпраці у сфері захисту прав журналістів.

Як повідомляв Укрінформ, 24 травня у Харкові правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі журналіста.

Фото: ОГП