Меморіал на горі Монастир: Україна сподівається на відновлення переліку загиблих вояків УПА

У МЗС України сподіваються, що на надгробній плиті вояків УПА на горі Монастир поблизу польсько-українського кордону буде відновлено перелік усіх загиблих повстанців.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник глави МЗС України Василь Боднар.

“Сподіваємося також, що найближчим часом на надгробній таблиці на горі Монастир буде відновлено повний перелік загиблих. Це дасть змогу просуватися у вирішенні інших питань, у тому числі щодо надання дозволів на здійснення пошуково-ексгумаційних робіт”, - зазначив Боднар.

Він також повідомив, що реанімовано діалог між Інститутами національної пам’яті України у Польщі, керівники цих установ домовилися про створення робочих груп.

“Сподіваюся, зустріч відбудеться найближчим часом, як варіант - в онлайн-форматі. МЗС готове надати необхідне сприяння, але не втручатиметься у роботу фахівців, щоб надмірно не політизувати тему історії”, - повідомив Боднар.

Як повідомлялося, торік у жовтні на могилі вояків УПА, що на горі Монастир неподалік польського Перемишля, замість повністю знищеної в січні 2020 року меморіальної плити встановлено нову, з іншими написами. На гранітній плиті тепер викарбовано напис польською та українською мовами: “Братська могила українців, які загинули в битві з радянським НКВС у монастирських лісах в ніч з 2 на 3 березня 1945 року”. На попередній меморіальній плиті, яка була дещо більшою за розмірами, був напис “Вони полягли за вільну Україну” і вказано імена, прізвища та рік народження усіх 62-х загиблих.

Українська сторона наполягає, щоб на надгробній плиті було відновлено перелік загиблих.

На горі Монастир поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі, неподалік кордону з Україною, розташована могила 62 вояків УПА, два кам’яні хрести 1940-х років з вирізьбленими зображеннями тризуба, а також пам’ятник. Вандали розбили меморіальну плиту на могилі у 2015 році, а повністю знищили її в січні 2020 року.