У Перемишлі вандали розбили скандальну меморіальну табличку

У ніч на вівторок невідомі вандали розбили у центрі Перемишля меморіальну табличку на честь української, польської та єврейської діячок Олени Кульчицької, Вінценти Тарнавської та Гелени Дойч.

Про це йдеться у дописі у Фейсбуці міжнародного проєкту в Перемишлі “Центр світів є тут”, координатори якого були ініціаторами встановлення торік цієї таблиці.

“Сьогодні вночі було знищено табличку. Її залишки, які вандалам не вдалося відірвати, було швидко демонтовано”,- повідомила кураторка проєкту Лілія Каліновська.

Вона відзначила, що навколо встановлення цієї таблички було стільки поганих емоцій, зокрема, і з боку чиновників, що “вона не сподівалася на інше завершення цієї історії”.

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Як повідомлялося, табличку, присвячену трьом відомим діячкам українського, польського та єврейського походження, було встановлено у вересні минулого року на будинку у центрі Перемишля, де вони проживали наприкінці XIX – на початку XX століття. Згоду на встановлення таблиці дали мешканці будинку, а також відділ архітектури Підкарпатського воєводства. Свої застереження щодо змісту таблички мав Інститут національної пам’яті Польщі. В ІНП зазначили, що прізвище Олени Кульчицької на табличці є "елементом пропагування комунізму у публічному просторі". Як зауважили в ІНП, Кульчицька була активною комуністичною діячкою в СРСР, зокрема, депутатом Верховної Ради УРСР в 1951-1956 роках. Табличку не було офіційно відкрито.

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Проти встановлення цієї меморіальної таблички у Перемишлі активно виступали польські радикальні організації.

Олена Кульчицька була відомою українською художницею, Вінцента Тарнавська – польська громадська діячка епохи відновлення незалежності Польщі, Гелена Дойч – відома американська психоаналітик єврейського походження.

Фото: Centrum światów jest tutaj, Facebook