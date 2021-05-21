У Всеукраїнській олімпіаді з медіаграмотності перемогла команда університету з Дніпра

Фінальні онлайн-змагання в межах першої Всеукраїнської олімпіади з медіаграмотності серед студентів вищих навчальних закладів України «Фейкотрощі» відбулися 21 травня в прямій трансляції з Укрінформу.

Онлайн-змагання відбулися у форматі брейн-рингу.

Організатором олімпіади є ГО «Центр аналітики і розслідувань» - фактчек-проєкт «БезБрехні».

«У фінальному етапі беруть участь переможці п’ятьох відбіркових турів «Фейкотрощі»: команди «Шампунь проти фейків» з Національного університету «Львівська політехніка»; «Медіаварта» з Дніпровського національного університету ім. О. Гончара; Mediacheck з Київського національного університету культури і мистецтв; Et Cetera з Національного університету «Острозька академія»; Fake Busters з Маріупольського державного університету», - повідомив на початку заходу модератор - голова правління ГО «Центр аналітики і розслідувань», засновник та керівник фактчек-проєкту «БезБрехні», медіаексперт Олександр Гороховський.

Він уточнив, що проєкт розпочався в 2020 році, в змаганні стартували 30 команд, і саме сьогоднішні 5 команд дійшли до фіналу.

У фіналі 21 травня команди провели 5 раундів, відповідаючи на актуальні запитання. Відповіді прокоментували Олександр Гороховський, засновниця та головний редактор фактчек-проєкту «По той бік новин», медіаексперт Альона Романюк та голова медіапрофспілки, медіаексперт Сергій Штурхецький, оцінюючи кожне із завдань. Фаховий аналіз і докладні коментарі членів журі стали справжнім майстер-класом для майбутніх журналістів.

У підсумку за кількістю балів п’яти раундів перемогла команда «Медіаварта» з Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара - 22 бали.

На другому місці – команда Et Cetera з Національного університету «Острозька академія» - 19 балів. Третє місце посіла команда Mediacheck з Київського національного університету культури і мистецтв – 18 балів. На четвертому місці - команди «Шампунь проти фейків» з Національного університету «Львівська політехніка» та Fake Busters з Маріупольського державного університету, які здобули по 16 балів.

«У нас були чудова гра, напружені змагання, вир емоцій. Ми пройшли шлях завдовжки один рік, набули досвіду і прийшли до чудового фіналу. Всі команди, які вийшли у фінал, ви завжди будете першими фіналістами першої олімпіади!» - підкреслив Гороховський.

Він повідомив, що команди-фіналістки отримають відповідні сертифікати та кубки, найбільший з них – команда-переможниця. Також кожен учасник команди-переможниці отримає в подарунок планшет.

Як повідомлялося, проєкт першої Всеукраїнської олімпіади з медіаграмотності у форматі брейн-рингу «Фейкотрощі» відбувся за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

Проєкт «БезБрехні» з 2016 року працює на ниві протидії фейкам, дезінформації та пропаганді. За час діяльності проєкту його фахівцями було проведено понад 3000 фактчек-розслідувань і викрито численні приклади маніпуляцій і фейків у заявах політиків, соцмережах, ЗМІ.

Ще одним напрямом діяльності проєкту є освіта і навчання. Керівником проєкту Гороховським проведено більше 200 тренінгів та вебінарів з фактчекінгу та медіаграмотності, підготовлено більше десяти методичних посібників. У межах поточного проєкту фахівцями організації буде запроваджено нову системну форму засвоєння знань та навичок з медіаграмотності – змагання у форматі брейн-рингу. Цей проєкт став пілотним – в ньому взяли участь 30 команд з 32 навчальних закладів України – вишів та коледжів, це понад 350 студентів та викладачів.

Другий сезон Олімпіади організатори планують розпочати восени цього року і зробити значно масштабнішим – планується залучити до 70 навчальних закладів.