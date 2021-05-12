Протидія фейкам та медіаграмотність: МКІП нагадало про ключові напрямки роботи

Міністерство культури та інформаційної політики визначило два ключові пріорітети роботи у сфері інформаційної політики та безпеки: протидію дезінформації та проєкт з медіаграмотності.

Як передає Укрінформ, про це під час онлайн-зустрічі із представниками Американської торговельної палати заявив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко, повідомляє пресслужба МКІП.

«Навчання та просвіта людей з точки зору того, як дезінформація працює, на що фейки спрямовані, яким чином відбувається маніпуляція – це є значно важливіше, ніж безпосереднє спростування конкретних фейків. Водночас повинна існувати якісна комунікація з боку державних органів з важливої тематики, зроблена якісно, чесно і правильно. З точки зору ж медіаграмотності важливий акцент на те, яким чином розуміти роль медіа, як вони працюють, чому медіа можуть говорити неправду з розподілом спрямування цієї інформації на різні цільові аудиторії», - розповів він.

Також МКІП планує розробити та видати книгу для дітей з медіаграмотності.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики спільно з освітянами та громадськими організаціями працює над просуванням медіаграмотності серед школярів і студентів.