ОАСК отримав ще чотири позови телеканалу «НАШ» до Нацради

ОАСК отримав ще чотири позови телеканалу «НАШ» до Нацради

Укрінформ
Телеканал “НАШ” подав чотири позови до Окружного адміністративного суду міста Києва щодо скасування рішень регулятора про позапланові безвиїзні перевірки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

“20 травня Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано 4 позови ТОВ «НАШ 365» до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про оскарження результатів позапланових перевірок”, - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, суд просять визнати протиправними та скасувати чотири рішення Нацради, датовані березнем-квітнем 2021 року, про призначення позапланових безвиїзних перевірок ТОВ “НАШ 365” (логотип «НАШ).

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Суд вирішує питання щодо відкриття провадження в адміністративних справах.

В ОАСК нагадали, що у провадженні суду вже перебуває 8 позовів щодо оскарження рішень Нацради про призначення чи результати позапланових безвиїзних перевірок телеканалу. Вони розглядаються у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

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Як повідомляв Укрінформ, у квітні Нацрада винесла телеканалу “НАШ” два попередження та два штрафи на суму понад 200 тис. гривень за порушення вимог законодавства.

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