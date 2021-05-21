ОАСК отримав ще чотири позови телеканалу «НАШ» до Нацради
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.
“20 травня Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано 4 позови ТОВ «НАШ 365» до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про оскарження результатів позапланових перевірок”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, суд просять визнати протиправними та скасувати чотири рішення Нацради, датовані березнем-квітнем 2021 року, про призначення позапланових безвиїзних перевірок ТОВ “НАШ 365” (логотип «НАШ).
Суд вирішує питання щодо відкриття провадження в адміністративних справах.
В ОАСК нагадали, що у провадженні суду вже перебуває 8 позовів щодо оскарження рішень Нацради про призначення чи результати позапланових безвиїзних перевірок телеканалу. Вони розглядаються у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.
Як повідомляв Укрінформ, у квітні Нацрада винесла телеканалу “НАШ” два попередження та два штрафи на суму понад 200 тис. гривень за порушення вимог законодавства.