Нацрада не переоформила супутникову ліцензію телеканалу «НАШ»

Національна рада з питань телебачення і радіомовленні не переоформила супутникову ліцензію телеканалу «НАШ».

Як повідомляє пресслужба регулятора, питання про переоформлення ліцензії ТОВ «НАШ 365», м. Київ розглядалось у звʼязку зі зміною докладних характеристик каналу мовлення, мережі мовлення, багатоканальної телемережі (введення додаткового супутникового ретранслятора), передає Укрінформ.

Заслухавши пояснення директорки компанії, більшість членів Національної ради утримались під час голосування, оскільки питання потребує додаткового вивчення.

Зазначається, що компанія звернулася із заявою про переоформлення, оскільки до супутникового ретранслятора «AMOS-3» додається «ASTRA-4A». Але з огляду на порушення телеканалом законодавства України і ухвалені щодо них санкції, члени регулятора обговорили наявність ознак маніпуляції щодо виконання компанією вимог, які були поставлені регулятором перед переоформленням ліцензії.

«Ми стежили за виконанням зобов’язань компанії, і в нас є певні сумніви щодо того, що вона підійшла до цього добропорядно», – сказала голова Національної ради Ольга Герасим’юк.

Член Нацради Максим Онопрієнко озвучив матеріали моніторингу телеканалів на супутнику «ASTRA-4». За його словами, 6 квітня на цьому супутнику було розміщено повідомлення, що телеканал «НАШ» не мовить, але 14 квітня о 18.47 там з’явилося мовлення під логотипом «Максі ТВ». Паралельні моніторинги двох програм з логотипами «НАШ» і «Максі ТВ» засвідчили, що в ефірі транслюється один і той самий продукт, майже в один час, із затримкою 5-6 секунд.

«Ми будемо робити більш ретельний моніторинг обох мовників, але вже зараз можемо сказати, що це спроба ввести нас в оману, бо до ухвалення рішення про це переоформлення щодо двох супутників одночасно, ліцензіат робить аналогічну версію і транслює її з технічними параметрами ТОВ «Наша Прага», – резюмував Онопрієнко.

Підсумовуючи обговорення, Герасим’юк наголосила, що це питання вимагає додаткового дослідження.

Під час голосування за переоформлення ліцензії семеро з восьми членів Національної ради утримались. Відповідно рішення про переоформлення ліцензії на супутникове мовлення телеканалу «НАШ» не було ухвалено.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 28 квітня Національна рада за результатами трьох перевірок застосувала до ТОВ «НАШ 365» дві санкції «оголошення попередження» та два штрафи на загальну суму понад 200 тис. грн за розпалювання в ефірі ворожнечі і ненависті.

Санкції застосовано за запрошення в ефір Родіона Мірошника, який фактично представляє позицію окупаційної адміністрації тимчасово окупованих територій Луганської області, що судом була визнана терористичною організацією; за трансляцію у День Незалежності в 2020 році гумористичного відеоролика «НАША (НЕ)ЗАЛЕЖНІСТЬ? НАШ ПОКАЖЕ», що розпалює в суспільстві ворожнечу; за опитування глядачів про Нобелівську премію для Путіна, де, окрім популяризації очільника країни-агресора, наявне маніпулювання недостовірною і неповною інформацією.