Трюдо долучився до святкування Дня вишиванки

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про солідарність з народом України та висловив привітання з Днем вишиванки.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Трюдо написав у Твіттері.

“Сьогодні по всій країні ми вшановуємо українську культуру та традиції й висловлюємо солідарність з українськими канадцями й народом України. Бажаю усім щасливого дня вишиванки”, - зазначив прем'єр Канади.

Today across the country, we’re celebrating Ukrainian culture and traditions - and standing in solidarity with Ukrainian Canadians and the people of Ukraine. Happy Vyshyvanka Day, everyone! #VyshyvankaCanada2021 https://t.co/LExgOLpYij — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 20, 2021

Нагадаємо: День вишиванки традиційно святкують у третій четвер травня. Акція бере початок з ініціативи студентської молоді факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. У 2006 році вони запропонували один день року присвятити українській вишитій сорочці.

Свято існувало й відзначалося у вузькому колі, але у 2014 році воно вийшло за межі не тільки гуртка свідомого українського студентства, а й усієї України.