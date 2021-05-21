Трюдо долучився до святкування Дня вишиванки

Трюдо долучився до святкування Дня вишиванки

Укрінформ
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про солідарність з народом України та висловив привітання з Днем вишиванки.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Трюдо написав у Твіттері.

“Сьогодні по всій країні ми вшановуємо українську культуру та традиції й висловлюємо солідарність з українськими канадцями й народом України. Бажаю усім щасливого дня вишиванки”, - зазначив прем'єр Канади.

Нагадаємо: День вишиванки традиційно святкують у третій четвер травня. Акція бере початок з ініціативи студентської молоді факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. У 2006 році вони запропонували один день року присвятити українській вишитій сорочці.

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Свято існувало й відзначалося у вузькому колі, але у 2014 році воно вийшло  за межі не тільки гуртка свідомого українського студентства, а й усієї України.

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