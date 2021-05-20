У Краматорську пам'ятник Шевченку вбрали у вишиванку

У Краматорську до Дня вишиванки пам'ятник Тарасу Шевченку у сквері вбрали в українську сорочку, вишиту народним автентичним орнаментом.

Як передає Укрінформ, про це 20 травня повідомили на сайті Донецької ОДА.

Зазначено, що цього року сорочка особлива, бо орнамент вишиванки такий, в яку колись вбирався Тарас Шевченко. Відтворила цей автентичний рисунок 85-річна майстриня Людмила Логнєва, а перенесла його на народний стрій керівниця українського розмовного клубу «Файно» Оксана Муравльова.

Започаткували таку акцію переселенці з окупованих територій Донеччини.

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Всесвітній день вишиванки — міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Дата проведення — щороку у третій четвер травня. У 2021 році воно припадає на 20 травня.