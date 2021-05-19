У СБУ готові до реформи, але назвали «суперечливі моменти»

СБУ готова до реформи і виступає за те, щоб нові зміни не нашкодили здатності Служби захищати державний суверенітет України.

Про це заявив заступник керівника з питань реформи СБУ Сергій Пунь під час круглого столу, присвяченого законопроєкту про Службу безпеки, йдеться на сайті СБУ.

«Нам потрібна реформа, яка удосконалить Службу безпеки України та надасть спецслужбі додаткові механізми й інструменти для протидії актуальним загрозам державній безпеці, а не просто позбавить СБУ повноважень у якійсь сфері. Реформа СБУ має відбутися таким чином, щоб це не нашкодило її спроможностям захищати Україну», - наголосив Пунь.

За його словами, реформа СБУ повинна ґрунтуватися на основі передового світового досвіду, а також реалій гібридної війни, в яких сьогодні існує Україна. «Особливо цінним є досвід Республіки Польща та країн Балтії, оскільки саме ці держави стикаються зі схожими безпековими викликами і загрозами, передусім із боку РФ. Служби внутрішньої безпеки цих країн наділені правоохоронними функціями та мають у своїй структурі слідчі підрозділи», - підкреслив Пунь.

Серед інших «суперечливих моментів» реформи співробітник СБУ назвав позбавлення Служби функції контррозвідувального захисту економічної безпеки держави. «Міжнародні терористичні організації використовують контрабандні та інші злочинні схеми для формування фінансового підґрунтя своєї терористичної діяльності, а розвідувально-підривна активність нерідко зосереджується на руйнуванні об’єктів критичної інфраструктури економічними засобами. Тому частина європейських спецслужб навпаки запроваджують у свій функціонал економічну контррозвідку, а не відмовляються від неї», - резюмував Пунь.

Як повідомляв Укрінформ, голова Служби безпеки України Іван Баканов на тлі загрози Україні з боку РФ виступає проти скорочення співробітників СБУ до 17 тисяч.