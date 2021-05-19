Система оповіщення при надзвичайній ситуації має бути під контролем держави – Герасим’юк

Ухвалення РНБО рішення про загальнонаціональну цифрову телемережу «Мультиплекс MX-7» і введення його в дію указом Президента вирішують два важливих питання – коштів на створення мультиплексу, а також переведення під контроль держави системи оповіщення при надзвичайній ситуації.

Про це сказала голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк у коментарі Укрінформу.

«Я можу визначити дві позитивні речі. Перша та, що передбачаються кошти на побудову мультиплексу. Це великий плюс, тому що питання, яке не вирішувалось з 2019 року, нарешті зрушить з місця. Нацрада доклала дуже багато зусиль для того, щоби це відбулося. І друга та, що система оповіщення при надзвичайній ситуації має бути під контролем держави, оскільки це питання національної безпеки. В разі якихось надзвичайних ситуацій населення гарантовано має бути забезпечене оповіщенням», - сказала Герасим'юк.

Водночас вона зазначила, що на сьогодні система оповіщення фактично перебуває під контролем приватної структури – концерну «Зеонбуд», і Національна рада намагається впевнитися, що ця система надійна.

«Ми, продовжуючи ліцензії «Зеонбуду», чітко записали в рішенні вимогу - вони повинні підтвердити, що ця система працює. Інакше ми маємо право переглянути своє рішення щодо продовження ліцензії. Зараз Національна рада намагається домогтися від концерну підтвердження того, що вона функціонує. Ми провели одну перевірку силами Національної ради – щодо питання закупівлі та встановлення цієї системи, будемо розглядати та голосувати висновки на засіданні. А щодо другої - Нацрада сформулювала у своєму рішенні необхідність залучення до перевірки роботи цієї системи відповідних органів – РНБО, СБУ, УДЦР (Український державний центр радіочастот - ред.)», - розповіла голова Національної ради.

Вона додала, що таке рішення опротестовується наразі «Зеонбудом», який не хоче, щоб перевірка відбувалась у такому вигляді.

«У червні ми цю перевірку маємо провести. Внаслідок цих перевірок ми зробимо фінальний висновок, чи є, чи немає в державі системи оповіщення. Звичайно, за умови, якщо концерн нас допустить, бо наразі ми отримуємо листи від «Зеонбуду» з протестами», – зауважила Герасим'юк.

Загалом же, за її словами, Національна рада високо оцінила рішення РНБО, оскільки наполегливо висловлювалася за створення державного мультиплексу і закликала до розуміння того, що система оповіщення - це питання держбезпеки і воно має бути під контролем держави.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня 2021 року Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня щодо окремих заходів із забезпечення інформаційної безпеки.

Згідно з рішенням РНБО, Кабінету Міністрів доручено розробити та затвердити програму підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови оператором – Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, що перебуває в управлінні Адміністрації Держслужби спецзв'язку, загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7.

На ці потреби, за даними документа, уряд має перебачити залучення коштів в обсязі 490,0 млн грн під державні гарантії.

Крім того, Національній раді з питань телебачення і радіомовлення рекомендовано вжити заходів, спрямованих на демонополізацію сфери цифрового телебачення та завершення процесу залучення Концерну радіомовлення, радіозв'язку та ТБ до виконання функцій оператора мережі цифрового мовлення.

Очікується, що завдяки новій телемережі МХ-7 українці з найвіддаленіших регіонів держави зможуть отримувати якісний сигнал телевізійних та радіоканалів.