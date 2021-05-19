Ткаченко презентував звіт про рік роботи МКІП
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
“19 травня під час засідання Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко презентував Звіт про хід і результати роботи МКІП у рамках виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів у 2020 році”, - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що на комітеті роботу МКІП за рік взято до відома та визнано задовільною.
«Вдячний членам профільного комітету за плідну співпрацю у розробці та ухваленні законодавчих ініціатив та у відстоюванні інтересів культури», - підкреслив Ткаченко.
Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві культури та інформаційної політики назвали п'ять досягнень за рік роботи.