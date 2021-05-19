Шкільне харчування: Міносвіти підписало меморандум з ЮНІСЕФ і посольством Швейцарії

Дружина Президента України Олена Зеленська, UNICEF Ukraine, Посольство Швейцарії в Україні та Міністерство освіти і науки України підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з метою реалізації комунікаційної кампанії здорового харчування.

Про це Зеленська повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Робота над реформуванням системи шкільного харчування триває. Сьогодні був зроблений вагомий крок – ми разом з UNICEF Ukraine, Embassy of Switzerland in Ukraine / Посольством Швейцарії в Україні та Міністерством освіти і науки України підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з метою реалізації комунікаційної кампанії здорового харчування», - зазначила дружина Президента.

За її словами, в рамках реалізації цього документа планується зробити низку важливих кроків. Зокрема, у травні буде розпочато поведінкове дослідження серед дітей, батьків та освітян. Отримані результати стануть основою великої комунікаційної кампанії.

«У серпні ми плануємо запуск інформаційного порталу з реформування системи шкільного харчування, який стане корисним і зручним помічником як для освітян, так і для батьків та учнів; з допомогою наших партнерів буде проведено низку заходів щодо об’єднання зусиль з приватним сектором для оновлення необхідного обладнання у школах», - додала Зеленська.

Вона зазначила, що зміна поведінкових звичок є вкрай складним процесом. Це може зайняти роки, але це не означає, що цього не треба робити.

«Я пишаюся тим, що ми беремо на себе відповідальність розпочати цей шлях. Дякую ЮНІСЕФ, МОН та Посольству Швейцарської Конфедерації за розуміння важливості теми та активне долучення до роботи», - підкреслила дружина президента.

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Перша леді пообіцяла наступного тижня повідомити про ще одну важливу подію в межах реформи.

Як повідомляв Укрінформ, дружина Президента Олена Зеленська раніше заявила, що 2021 рік буде присвячений оновленню меню у школах.

З 1 січня 2021 року набув чинності новий Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я № 2205.