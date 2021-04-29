Олена Зеленська обговорила гендерну рівність з першою леді Німеччини

Дружина Президента України Олена Зеленська обговорила з першою леді Німеччини Ельке Бюденбендер питання забезпечення рівних можливостей для чоловіків і жінок.

Як передає Укрінформ, про це Зеленська повідомила у Фейсбуці.

"Вчора мала приємність поспілкуватися з першою леді Німеччини пані Ельке Бюденбендер. Під час відеодзвінка ми обговорили низку спільних напрямків, над якими працюємо в наших країнах. Зокрема це забезпечення рівних можливостей для чоловіків і жінок в усіх сферах, включно з отриманням освіти та вибором професії, усунення дискримінації в оплаті праці чоловіків і жінок. Для України ці питання є частиною зобов’язань, які ми взяли на себе в межах ініціативи "Партнерство Біарриц", - написала Зеленська.

За її словами, вона поділилася напрацюваннями, "зокрема розповіла про нещодавно ухвалений закон, який дає чоловікам право на додаткову оплачувану 14-денну відпустку впродовж трьох місяців з дня народження дитини".

"Цікаво, - зауважила Зеленська, - що саме з Німеччини почалася історія іншого мого проєкту. Два роки тому під час автобусної екскурсії Берліном з’явилося чітке бачення важливості впровадження україномовних аудіогідів для поширення української мови. Рада, що ідея переросла в повноцінний проєкт, результатом якого є відкриття вже 15 україномовних аудіогідів. Чекаю на запуск ще двох аудіогідів у Німеччині, щоб розповісти вам більше".

Як повідомляв Укрінформ, цього літа український аудіогід може з'явитися в ще одному музеї столиці Австрії – Віденському будинку мистецтв (Kunst Haus Wien). Про це повідомляється на сторінці у Фейсбуці Посольства України в Австрії.