Перша леді показала, як змінюється харчування у школах

Дружина Президента Олена Зеленська заявила, що 2021 рік буде присвячений поновленню меню у школах, і показала на інфографіці зміни в харчуванні з 1 січня.

Про це перша леді написала у Фейсбук, повідомляє Укрінформ.

"Діти – наше майбутнє. Від здоров’я кожної дитини залежить добробут усієї нації. Можливо, це звучить пишномовно, але це правда. Кожен батько та мати хочуть, щоб їхні діти харчувалися здоровою їжею як вдома, так і в школі", - заявила Зеленська.

Дружина Президента нагадала, що 2020 рік був присвячений зміні законодавчих норм, що дадуть змогу реформувати систему шкільного харчування.

Так, згідно з опублікованою інформацією, у школах забороняється реалізація енергетичних напоїв, кави, ковбаси, сосисок, рибних консерв тощо. Натомість збільшено кількість м'яса і фруктів.

Крім того, Зеленська підкреслила, що з'явилися обов’язкові для виконання гігієнічні вимоги до харчоблоків, персоналу і способів транспортування продуктів.

Крім того, за її словами, у 2020 році вперше була виділена державна субвенція для шкіл, яка була використана для закупівлі обладнання і модернізації харчоблоків у 1908 закладах.

"Нова методологія закупівель та система НАССР зі свого боку допомагають посилити контроль якості та знизити ризик постачання до шкільних їдалень небезпечних і неякісних продуктів. Без цієї роботи впроваджувати зміни у шкільних їдальнях було б неможливо. 2021 рік ми присвятимо оновленню меню у школах", - зазначила Зеленська.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня 2021 року набув чинності новий Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я № 2205.