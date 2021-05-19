Ляшко розповів, як можна підняти зарплати медиків

Ляшко розповів, як можна підняти зарплати медиків

Укрінформ
Необхідно зменшити одноосібний вплив керівників медичних закладів на рівень зарплат медпрацівників.

Як передає Укрінформ, про це головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, якого Комітет ВР з питань здоров'я нації рекомендував парламенту призначити на посаду міністра охорони здоров'я, сказав на засіданні Комітету.

"Стосовно зарплат, перше, що потрібно зробити, це звернути увагу на розвиток елементів корпоративного управління в закладах охорони здоров’я, які перейшли на автономізацію. Оскільки сьогодні необхідно зменшити одноосібний вплив керівника закладу на розмір заробітної плати і зменшити диспропорцію, яка існує в заробітній платі молодшого медичного працівника і адміністрації тієї чи іншої лікарні", - сказав Ляшко.

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В подальшому, за його словами, мова йде про фінансування з бюджету Програми медичних гарантій, фінансування на місцевому рівні комунальних послуг та матеріально-технічної бази медзакладів.

Втім, як наголосив Ляшко, необхідно також залучати додаткові інвестиції, які дадуть певний ресурс для заробітної плати медпрацівникам.

"Ці інвестиції можна досягати різними шляхами. Перше - визначити розуміння страхової моделі в нашій системі, звідки НСЗУ може отримати додаткові кошти, щоб збільшити Програму медичних гарантій по тих чи інших послугах , і зокрема в Програмі медичних гаратній зафіксувати певну мінімальну заробітну плату на тому рівні, який був би прийнятний для галузі і був би ринковим для всієї сфери”, - сказав він.

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Щодо страхової моделі медобслуговування, Ляшко наголосив, що бачень, як повина будуватися ця страхова модель зараз багато.

"У моєму баченні страхова модель - це додаткові кошти, які приходять в НСЗУ, яка є закупівельником медичних послуг в Україні , і це кошти, які приходять з позабюджетних. Але до цієї моделі є ряд запитань, які потребують обговорення, в тому числі і політичних дискусій: хто і як повинен це робити, хто і як потрапляє в модель, плюс ми розуміємо, що у нас є і Конституція, яка гарантує певні права кожному з наших громадян. Є напрацювання різних варіантів, і ми повинні враховувати і міжнародний досвід і розуміти, що ми запроваджуємо. Чи достатньо державного солідарного страхування, яке сьогодні реалізоване в Програмі медичних гарантій, чи ми повинні шукати джерело додаткових інвестицій і надходжень в Програму медгарантій через НСЗУ і фінансування далі по тих тарифах, які заверджені урядом", - зазначив він.

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Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує парламенту призначити Ляшка міністром охорони здоров'я.

18 травня Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Він очолював МОЗ з 30 березня 2020 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що роботу міністра охорони здоров'я Максима Степанова у сфері організації вакцинації проти COVID-19 важко назвати ефективною.

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