У Мінреінтеграції розповіли, чим відрізняються житлові програми для переселенців з Криму і ОРДЛО

В Україні розроблено шість житлових програм, якими можуть скористатися переселенці з Криму і ОРДЛО, однак наразі фінансування є лише під кілька з них.

При цьому найближчим часом не вдасться забезпечити власним житлом всіх внутрішньо переміщених осіб, немає таких результатів і в інших країнах, які опинилися в ситуації, подібній до України, розповіли представники державної влади в ефірі телеканалу "Дом", передає Укрінформ.

"Питання забезпечення житлом залишається відкритим, незалежно від усіх зусиль, яких докладає уряд України та наші міжнародні партнери. Питання не може бути вирішене в будь-якому випадку найближчим часом", — зазначила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Драганчук.

Програми кредитування житла навіть під невеликі відсотки ("Доступна іпотека під 7%", яка стартувала з січня цього року, або "Іпотека під 3%", яка стартувала в середині травня) розраховані на економічно активних переселенців, оскільки передбачають і початковий внесок, і щомісячні платежі. Для участі в них є обмеження за віком, за рівнем доходу сім'ї тощо. Тобто програми підходять не всім ВПО.

"Не було і не буде ніколи універсальних програм, які б підходили абсолютно всім", — заявив голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву ("Держмолодьжитло") Сергій Комнатний.

Він акцентував, що загальна проблема саме державних житлових програм — обмежене фінансування. Так, програма "Іпотека під 3%" була розпочата в Україні в грудні 2019 року, але в наступні роки її фінансування було мінімальним. Зараз з виділенням 25 млн євро німецьким банком розвитку KfW є можливість забезпечити житлом значну кількість сімей ВПО.

"Нова програма краща тим, насамперед, що на неї вже є 25 млн євро. А на державну програму ("Іпотека під 3%" — ред.) у нас було у 2019 році 200 млн грн, потім у 2020-2021 роках закладалося по 17 млн грн, тобто ми бачимо різницю бюджетування цих програм", — зазначив Комнатний.

На малозабезпечених переселенців розрахована держпрограма "70 х 30": квартири купують місцеві громади, 70% вартості житла оплачуються з держбюджету, 30% — з місцевого бюджету. Такі квартири стають власністю громади й видаються переселенцям соціально вразливих груп безоплатно у тимчасове користування на тривалий час. Як зазначила Драганчук, "це найпоширеніша практика у світі в розв'язанні таких проблем".

"Але в цілому не існує, на жаль, світових прикладів, які могли б нам вселяти оптимізм — коли в один момент країна, яка опинилася в ситуації, як в Україні, могла б одномоментно забезпечити всіх, хто потребує, житлом. Саме в приватній власності", — підсумувала вона.

Як повідомлялося, німецький банк розвитку KfW виділив 25 млн євро на фінансування житлової програми для ВПО "Іпотека під 3%". Німецький грант розрахований на два роки. Сума буде надходити траншами. "Іпотека під 3%" на початковому етапі забезпечить житлом приблизно 1500 сімей. А гроші, які ці сім'ї будуть повертати, погашаючи кредит, підуть на фінансування нових кредитів для інших сімей переселенців.