Уряд схвалив угоди щодо залучення від німецького банку € 25,5 мільйона на житло для ВПО

Кабінет Міністрів схвалив грантову та проєктну угоди про надання німецьким державним банком розвитку KfW 25,5 млн євро для реалізації проєкту «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МінТОТ.

«Уряд схвалив грантову та проєктну угоди між Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву та німецьким державним банком розвитку KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau — кредитна установа для відбудови) на надання 25,5 мільйона євро для реалізації проєкту «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та уповноважив віцепрем’єр-міністра України Олексія Резнікова підписати її», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цими угодами визначатиметься порядок та умови надання коштів, порядок їх використання, механізми залучення фінансової установи, відповідальність за неналежне виконання умов договору. Мета проєкту – забезпечення житлом громадян України, які були вимушені покинути свої домівки через збройну агресію Російської Федерації. Передбачається, що ВПО зможуть отримати кредит у сумі до 20 тис. євро до 10 років під пільгові умови (3-5%) із розрахунком 21 кв. м загальної площі на одну людину + 10,5 кв м на сім‘ю.

Угода між урядом України та урядом ФРН про фінансове співробітництво для реалізації проєкту «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» була підписана 3 червня 2020 року віцепрем‘єр-міністром України – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим та Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анкою Фельдгузен.

Як повідомляв Укрінформ, 16 листопада Кабінет Міністрів розподілив субвенції з держбюджету на суму 3,43 млн грн для придбання житла внутрішньо-переміщеним особам (ВПО). Це остання субвенція у 2020 році. Всього у поточному році, згідно з бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України», було направлено 20 млн грн. У проєкті державного бюджету України на 2021 рік уряд запланував виділити на цю програму понад 125 млн грн.