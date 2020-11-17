Уряд схвалив угоди щодо залучення від німецького банку € 25,5 мільйона на житло для ВПО
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МінТОТ.
«Уряд схвалив грантову та проєктну угоди між Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву та німецьким державним банком розвитку KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau — кредитна установа для відбудови) на надання 25,5 мільйона євро для реалізації проєкту «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та уповноважив віцепрем’єр-міністра України Олексія Резнікова підписати її», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цими угодами визначатиметься порядок та умови надання коштів, порядок їх використання, механізми залучення фінансової установи, відповідальність за неналежне виконання умов договору. Мета проєкту – забезпечення житлом громадян України, які були вимушені покинути свої домівки через збройну агресію Російської Федерації. Передбачається, що ВПО зможуть отримати кредит у сумі до 20 тис. євро до 10 років під пільгові умови (3-5%) із розрахунком 21 кв. м загальної площі на одну людину + 10,5 кв м на сім‘ю.
Угода між урядом України та урядом ФРН про фінансове співробітництво для реалізації проєкту «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» була підписана 3 червня 2020 року віцепрем‘єр-міністром України – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим та Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анкою Фельдгузен.
Як повідомляв Укрінформ, 16 листопада Кабінет Міністрів розподілив субвенції з держбюджету на суму 3,43 млн грн для придбання житла внутрішньо-переміщеним особам (ВПО). Це остання субвенція у 2020 році. Всього у поточному році, згідно з бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України», було направлено 20 млн грн. У проєкті державного бюджету України на 2021 рік уряд запланував виділити на цю програму понад 125 млн грн.