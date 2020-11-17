Уряд виділив ще 3,5 мільйона на придбання житла внутрішньо переміщеним особам

Уряд розподілив субвенції з держбюджету на суму 3,43 млн гривень для придбання житла внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МінТОТ.

«Кабінет Міністрів на своєму засіданні 16 листопада розподілив субвенції з державного бюджету на суму 3,43 млн гривень для придбання житла внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Ще приблизно 1,5 млн гривень до цих коштів виділять місцеві бюджети», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за рахунок коштів цієї субвенції за умови співфінансування з місцевих бюджетів місцева влада планує придбати 10 квартир для проживання 28 внутрішньо переміщених осіб у містах Покровськ Донецької області, Конотоп Сумської області, Первомайськ Харківської області.

Придбані квартири місцева влада виділяє внутрішньо переміщеними особам за визначеним Порядком надання житлових приміщень для ВПО, затвердженим постановою уряду №582. Згідно з Порядком, першочергове право на забезпечення житлом мають сім’ї ВПО з неповнолітніми дітьми, вагітні жінки, люди, які втратили працездатність та пенсіонери з числа ВПО.

У пресслужбі повідомили, що це остання субвенція у 2020 році. Всього цього року на здійснення заходів щодо підтримки територій, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, було направлено 20 млн гривень.

Передбачається, що за результатами 2020 року за рахунок коштів субвенції місцевими владами буде придбано 84 об’єкти нерухомого майна, що дає змогу забезпечити житлом 260 ВПО.

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У проєкті держбюджету на 2021 рік уряд запланував виділи на цю програму понад 125 млн гривень та рекомендує органам місцевого самоврядування чи відповідним військово-цивільним адміністраціям передбачати у відповідних місцевих бюджетах кошти для співфінансування.