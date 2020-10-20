Житлові субсидії в умовах карантину
З настанням холодів і початком опалювального сезону актуальним стає питання оформлення субсидій. Однак, ця вже звична для багатьох справа – нині ускладнюється. Адже подавати документи й оформляти субсидії доводиться в умовах карантину, коли є небажаними контакти з іншими людьми. Як це зробити, максимально убезпечивши себе? Чи є можливість виконати всі передбачені операції в онлайн-режимі?
Укрінформ зібрав для вас інформацію про те, що потрібно зробити, аби оформити субсидію під час карантину.
ЯКІ ДОКУМЕНТИ ТРЕБА МАТИ, ЩОБ ОТРИМАТИ СУБСИДІЮ?
Для отримання субсидії треба подати:
● паспорт або документ, що посвідчує особу громадянина, який подає заяву;
● декларацію про доходи та майновий стан усіх зареєстрованих та членів їхніх сімей, які зареєстровані за іншою адресою (бланк декларації надається спеціалістами відділу субсидій);
● довідки про доходи всіх працездатних осіб родини;
● трудову книжку (для членів сім’ї, які не працюють);
● ідентифікаційний номер;
● розрахункові книжки за комунальні послуги, електроенергію та теплопостачання.
Українці, які втратили роботу в період карантину й зареєструвалися в службі зайнятості як безробітні, можуть отримати житлову субсидію на підставі заяви про призначення житлової субсидії та інформації центру зайнятості про їх перебування на обліку.
Тим, хто вже отримує субсидії з початком опалювального періоду, в жовтні обіцяють здійснити автоматичний розрахунок на наступний опалювальний період. Розмір доходів визначатимуть за І-ІІ квартал 2020 року. Для тих людей, які втратили роботу в період карантину й зареєструвалися в центрі зайнятості як безробітні – в розрахунок житлової субсидії буде братись лише виплата з безробіття (без врахування заробітної плати, яка була до реєстрації в центрі зайнятості).
КОМУ СУБСИДІЮ НЕ ПЕРЕПРИЗНАЧАТЬ АВТОМАТИЧНО?
Якщо споживачеві була призначена субсидія й у його доходах та майновому стані нічого не змінилося, її перерахують автоматично. Однак є винятки:
● у складі сім’ї є повнолітні, які, за даними Пенсійного фонду, не мають доходів, їхній дохід менше мінімальної зарплати, сплатили ЄСВ нижче мінімального рівня протягом трьох місяців (крім студентів, безробітних та одержувачів соціальних пенсій);
● у складі сім’ї є тимчасово переміщені особи;
● кількість тих, хто проживає, більша, аніж зареєстрованих.
ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНА ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ?
На сьогодні подати документи на призначення житлової субсидії можливо у 3 способи:
● особисто звернутися до управління соціального захисту населення, залишивши заяву та декларації у дистанційній скриньці;
● направити поштою;
● скористатись електронним сервісом Мінсоцполітики.
ЯК ОФОРМИТИ СУБСИДІЇ ОНЛАЙН?
Оформити субсидії онлайн можна через сайт Мінсоцполітики. Для цього:
1. Зайти на сайт Міністерства соціальної політики України у рубрику «Е-Сервіси».
2. У рубриці «Е-Сервіси» обираємо «Субсидії».
3. Нас автоматично переводить на сайт, де потрібно заповнити форму, а саме – обрати 1 з трьох способів реєстрації.
На стартовій сторінці Системи надання послуги попередньої реєстрації документів про призначення житлової субсидії Заявнику пропонується обрати один з варіантів реєстрації/входу.
У разі обрання «реєстрація або вхід за адресою електронної пошти» зазначено, що необхідно подати документи у паперовій формі (після заповнення форми на сайті вам прийде ПДФ-версія документа, яку потрібно буде роздрукувати, підписати і занести у орган соціального захисту).
Крок 2
Після успішного входу в систему буде здійснено перехід до заповнення електронних форм:
● заяви про призначення та надання у грошовій формі через (зазначається відділення банку);
● декларації про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії.
Крок 3
Після заповнення всіх необхідних реквізитів необхідно перевірити й підтвердити правильність внесених даних, та подати документ.
Результат
У результаті на електронну адресу надійде повідомлення:
1). Вашу електронну заяву на призначення житлової субсидії було успішно зареєстровано. Її номер – 1111111111111.
Про всяк випадок збережіть його.
2). Розглядатиме заяву саме той орган соціального захисту населення, який ви зазначили при заповненні електронної форми.
3). У разі, якщо ви не використовували електронного цифрового підпису, вам доведеться особисто звернутися до органу соціального захисту населення, аби власноруч підписати документи.
4). Найближчим часом співробітники управління соціального захисту населення зв’яжуться з вами, аби узгодити дату і час вашого візиту.
5). До цього листа також будуть додані копії поданих вами документів.
Мар’яна Рабченюк
За даними з відкритих джерел (зокрема, 1, 2, 3)