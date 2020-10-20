Житлові субсидії в умовах карантину

Як правильно оформити й подати документи

З настанням холодів і початком опалювального сезону актуальним стає питання оформлення субсидій. Однак, ця вже звична для багатьох справа – нині ускладнюється. Адже подавати документи й оформляти субсидії доводиться в умовах карантину, коли є небажаними контакти з іншими людьми. Як це зробити, максимально убезпечивши себе? Чи є можливість виконати всі передбачені операції в онлайн-режимі?

Укрінформ зібрав для вас інформацію про те, що потрібно зробити, аби оформити субсидію під час карантину.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ТРЕБА МАТИ, ЩОБ ОТРИМАТИ СУБСИДІЮ?

Для отримання субсидії треба подати:

● паспорт або документ, що посвідчує особу громадянина, який подає заяву;

● декларацію про доходи та майновий стан усіх зареєстрованих та членів їхніх сімей, які зареєстровані за іншою адресою (бланк декларації надається спеціалістами відділу субсидій);

● довідки про доходи всіх працездатних осіб родини;

● трудову книжку (для членів сім’ї, які не працюють);

● ідентифікаційний номер;

● розрахункові книжки за комунальні послуги, електроенергію та теплопостачання.

Українці, які втратили роботу в період карантину й зареєструвалися в службі зайнятості як безробітні, можуть отримати житлову субсидію на підставі заяви про призначення житлової субсидії та інформації центру зайнятості про їх перебування на обліку.

Тим, хто вже отримує субсидії з початком опалювального періоду, в жовтні обіцяють здійснити автоматичний розрахунок на наступний опалювальний період. Розмір доходів визначатимуть за І-ІІ квартал 2020 року. Для тих людей, які втратили роботу в період карантину й зареєструвалися в центрі зайнятості як безробітні – в розрахунок житлової субсидії буде братись лише виплата з безробіття (без врахування заробітної плати, яка була до реєстрації в центрі зайнятості).

КОМУ СУБСИДІЮ НЕ ПЕРЕПРИЗНАЧАТЬ АВТОМАТИЧНО?

Якщо споживачеві була призначена субсидія й у його доходах та майновому стані нічого не змінилося, її перерахують автоматично. Однак є винятки:

● у складі сім’ї є повнолітні, які, за даними Пенсійного фонду, не мають доходів, їхній дохід менше мінімальної зарплати, сплатили ЄСВ нижче мінімального рівня протягом трьох місяців (крім студентів, безробітних та одержувачів соціальних пенсій);

● у складі сім’ї є тимчасово переміщені особи;

● кількість тих, хто проживає, більша, аніж зареєстрованих.

ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНА ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ?

На сьогодні подати документи на призначення житлової субсидії можливо у 3 способи:

● особисто звернутися до управління соціального захисту населення, залишивши заяву та декларації у дистанційній скриньці;

● направити поштою;

● скористатись електронним сервісом Мінсоцполітики.

ЯК ОФОРМИТИ СУБСИДІЇ ОНЛАЙН?

Оформити субсидії онлайн можна через сайт Мінсоцполітики. Для цього:

1. Зайти на сайт Міністерства соціальної політики України у рубрику «Е-Сервіси».

2. У рубриці «Е-Сервіси» обираємо «Субсидії».

3. Нас автоматично переводить на сайт, де потрібно заповнити форму, а саме – обрати 1 з трьох способів реєстрації.

На стартовій сторінці Системи надання послуги попередньої реєстрації документів про призначення житлової субсидії Заявнику пропонується обрати один з варіантів реєстрації/входу.

Крок 1 У разі обрання «реєстрація або вхід з ідентифікацією електронним цифровим підписом» та «реєстрація або вхід з ідентифікацією BankID», подання та підписання документів відбувається виключно в електронному вигляді без необхідності особистого відвідування управління соціального захисту.

У разі обрання «реєстрація або вхід за адресою електронної пошти» зазначено, що необхідно подати документи у паперовій формі (після заповнення форми на сайті вам прийде ПДФ-версія документа, яку потрібно буде роздрукувати, підписати і занести у орган соціального захисту).

Крок 2

Після успішного входу в систему буде здійснено перехід до заповнення електронних форм:

● заяви про призначення та надання у грошовій формі через (зазначається відділення банку);

● декларації про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії.

Крок 3

Після заповнення всіх необхідних реквізитів необхідно перевірити й підтвердити правильність внесених даних, та подати документ.

Результат

У результаті на електронну адресу надійде повідомлення:

1). Вашу електронну заяву на призначення житлової субсидії було успішно зареєстровано. Її номер – 1111111111111.

Про всяк випадок збережіть його.

2). Розглядатиме заяву саме той орган соціального захисту населення, який ви зазначили при заповненні електронної форми.

3). У разі, якщо ви не використовували електронного цифрового підпису, вам доведеться особисто звернутися до органу соціального захисту населення, аби власноруч підписати документи.

4). Найближчим часом співробітники управління соціального захисту населення зв’яжуться з вами, аби узгодити дату і час вашого візиту.

5). До цього листа також будуть додані копії поданих вами документів.

Мар’яна Рабченюк

За даними з відкритих джерел (зокрема, 1, 2, 3)