Суд залишив у силі виправдувальний вирок судді Царевич

Київський апеляційний суд залишив у силі виправдувальний вирок для судді Оксани Царевич у справі щодо неправомірного позбавлення прав автомайданівців, який торік ухвалив Шевченківський районний суд міста Києва.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє ГО “Адвокатська дорадча група”.

“Справа Царевич — сьогодні, 18.05.21, Київський апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок судді Царевич”, - поінформували активісти.

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У ГО нагадали, що суддю обвинувачували в тому, що вона неправомірно позбавила прав 9 автомайданівців за поїздку до Межигірʼя 29 грудня 2013 року.

Активісти нагадали, що раніше, 30 червня 2020 року, Шевченківський райсуд Києва виправдав Царевич за недоведеністю складу злочину.

Справу розглядала колегія суддів у складі Галини Балацької, Ірини Сілкової, Ірини Горб.

Як повідомлялося, Вища рада юстиції схвалила звільнення судді Царевич 15 вересня 2016 року.

29 вересня 2016 року Президент Петро Порошенко за поданням Вищої ради юстиції підписав указ про звільнення судді Печерського райсуду Оксани Царевич за порушення присяги при винесенні рішень проти активістів Євромайдану.

Суд 30 червня 2020 року визнав невинуватою екссуддю Печерського райсуду Оксану Царевич, яку Шевченківський районний суд Києва 30 червня визнав невинуватою у справі про незаконне позбавлення водійських прав активістів Автомайдану.

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17 березня у Верховному суді підтвердили, що судова установа прийняла рішення щодо скасування указу Президента про звільнення Оксани Царевич з посади судді Печерського райсуду Києва і рішення Вищої ради юстиції щодо схвалення звільнення Царевич.

Наприкінці квітня у Печерському райсуді поінформували, що Царевич повернулася на роботу.

Фото: Адвокатська дорадча група, Facebook