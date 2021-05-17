Верховний Суд відклав розгляд касації на вирок Януковичу до серпня

Верховний Суд відклав розгляд касаційних скарг на рішення судів двох інстанцій у справі про державну зраду експрезидента Віктора Януковича до 16 серпня.

Про це оголосив головуючий суддя Андрій Чистик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Суд постановив: розгляд кримінального провадження щодо Януковича відкласти на 16 серпня на 12 годину», - сказав Чистик.

На сьогоднішньому засіданні були присутні у залі суду прокурор Руслан Кравченко і платні адвокати Януковича Андріана Фозекош, Богдан Біленко, Віталій Сердюк, Ігор Федоренко, Олександр Горошинський, а також адвокат Юрій Рябовол, який був державним захисником Януковича під час розгляду справи про державну зраду в Оболонському райсуді. Адвокат Олександр Байдик брав участь у розгляді за допомогою відеоконференції з Мінська.

На початку засідання було повідомлено, що до суду надійшли звернення від адвокатів Фозекош і Байдика. Зокрема, група адвокатів вирішила, що Байдик має відбути до Ростова-на-Дону для налагодження відеоконференцзв’язку з експрезидентом і забезпечення участі Януковича у касаційному розгляді. Байдик мав вилетіти у Мінськ, звідти до Санкт-Петербурга, а потім – у Ростов-на-Дону.

Проте він заявив, що не зміг потрапити на літак до Санкт-Петербурга, оскільки представник компанії «Аэрофлот — Российские авиалинии» Карим Бабаєв відмовив йому у реєстрації на рейс.

«… Тому немає наразі можливості зустрітися з клієнтом, щоб провести конференцзв’язок, щоб він брав участь у цьому судовому засіданні. У зв’язку з цим прошу дати час, щоб забезпечити право на захист та зустрітися з клієнтом, щоб він ... міг висловити свою думку щодо судового засідання та касаційних скарг», - сказав адвокат Януковича.

За словами адвокатів, для цього потрібно орієнтовно місяць. Зокрема, Сердюк зазначив, що цей час потрібен для подання до "компетентних органів РФ" відповідних документів, зокрема звернення від адвокатів з мотивуванням необхідності їх прибуття для забезпечення надання Януковичу правової допомоги. Він уточнив, що з Януковичем його захисники телефоном не спілкуються.

Водночас прокурор Кравченко закликав суд відмовити захисту у клопотанні щодо перенесення судового засідання, оскільки, на його думку, «сьогоднішня позиція сторони захисту підтверджує тільки затягування та вживання дій для зриву судового засідання».

Утім, ВС вирішив відкласти розгляд справи на 16 серпня. При цьому головуючий суддя закликав захисників експрезидента «вжити всіх необхідних дій для забезпечення участі у відеоконференції підзахисного, якщо він, звісно, бажає брати участь».

Як повідомлялося, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

Суд також постановив стягнути з Януковича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98 561, 20 грн та залишити без зміни накладений у межах провадження арешт на майно.

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок у справі щодо держзради.

2 жовтня 2020 року Апеляційний суд залишив без змін вирок Януковичу у справі про держзраду.