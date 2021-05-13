Узурпація влади Януковичем: суд щодо заочного слідства продовжать 20 травня

Шевченківський районний суд Києва 20 травня продовжить розгляд клопотання щодо надання дозволу на заочне слідство стосовно колишнього президента Віктора Януковича у справі щодо узурпації влади.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив прокурор Денис Іванов.

“Наступне засідання — 20 травня”, - сказав Іванов.

За його словами, у четвер у суді справу слухали по суті.

На засіданні виступив представник обвинувачення, потім захисники Януковича заявили низку клопотань, а коли суддя відмовив їм у задоволенні одного з клопотань, адвокати заявили йому відвід, і засідання перенесли, розповів Іванов.

Як повідомляв Укрінформ, 25 березня 2021 року Київський апеляційний суд залишив колишнього президента Віктора Януковича під запобіжним заходом у вигляді заочного арешту у справі щодо узурпації влади.

4 травня 2020 року Печерський районний суд міста Києва заочно взяв під варту Януковича у справі про узурпацію влади. Це рішення надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно експрезидента процедуру екстрадиції.

Прокурори заявляли, що звертатимуться до суду по дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia), тобто заочне слідство.

16 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту Януковича і скасував рішення про його заочний арешт у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 по 20 лютого 2014 року у центрі Києва щодо мітингувальників.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру експрезиденту Віктору Януковичу у вчинені державної зради через підписання з Росією у 2010 році Харківських угод про продовження базування Чорноморського флоту РФ в Криму.