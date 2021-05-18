Україна вдруге направила до Іспанії лист із проханням видати майданівця Липового

Офіс Генпрокурора направив до Міністерства юстиції Іспанії лист, у якому підтвердив прохання про видачу затриманого на початку травня учасника Революції гідності Дмитра Липового.

Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі прокуратури.

"Офіс Генерального прокурора надіслав до Міністерства юстиції Королівства Іспанія лист на підтвердження актуальності запиту про видачу підозрюваного для притягнення до кримінальної відповідальності", - відповіли агентству на запитання стосовно екстрадиції Липового.

У відомстві уточнили, що перший лист із проханням про екстрадицію Липового направили до Іспанії у листопаді 2020 року.

В ОГП зазначили, що не знають, коли в Іспанії відбудеться перше судове засідання, на якому мають розглянути клопотання про екстрадицію Липового до України.

Як повідомляв Укрінформ, 5 травня поліція Іспанії поінформувала про затримання у Валенсії чоловіка, який є фігурантом справи Майдану.

Журналіст та головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов написав, що іспанські поліцейські затримали Дмитра Липового — харків'янина, який 19 лютого 2014 року передав свою зброю та 60 патронів майданівцям Зіновію Парасюку та Івану Бубенчику, котрі зайняли будівлю консерваторії.

Печерський суд 31 березня 2020 року ухвалив рішення про арешт Дмитра Липового, який з 2018 року перебуває у розшуку. Йому інкримінують порушення ст. 348 Кримінального кодексу (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

В ухвалі зазначалося, що зранку 20 лютого 2014 року озброєний підозрюваний побачив на балконі Національної музичної академії України ім. Чайковського "озброєних невстановлених слідством осіб, які здійснювали постріли у правоохоронців, та вирішив приєднатися до них", а потім також "передав власний мисливський карабін та патрони до нього невстановленій слідством особі". Отримавши карабін та патрони до нього, ця особа пройшла на балкон Академії, де "вчинила із вказаного карабіну щонайменше три прицільні постріли по працівниках правоохоронних органів та військовослужбовцях, які перебували неподалік Стели Незалежності на Майдані".

Рішення про арешт Липового ухвалила суддя Світлана Волкова, відома, зокрема, тим, що у 2014 році відпустила з-під варти командира спецроти "Беркут" Дмитра Садовника, підозрюваного в розстрілі активістів Майдану.

Стаття 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу) підпадає під дію закону про амністію учасників Майдану.