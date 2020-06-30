Суддю, яка забирала права у “автомайданівців”, визнали невинуватою

Прокуратура Києва готує апеляційну скаргу на виправдувальний вирок судді, яка виносила рішення у справах Автомайдану.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

“Прокуратура міста Києва готує апеляційну скаргу на вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 30.06.2020, яким суддю Печерського районного суду м. Києва визнано невинуватою у постановленні завідомо неправосудних рішень про притягнення до адміністративної відповідальності учасників «Автомайдану» у січні 2014 року”, - йдеться у повідомленні.

Вирок суду буде оскаржено у зв’язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження.

На думку прокурора, у ході судового слідства стороною обвинувачення наведено достатньо доказів вчинення суддею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України (постановлення суддею завідомо неправосудного рішення). У зв’язку з викладеним прокуратура вважає постановлений виправдувальний вирок судді незаконним та буде оскаржувати його в апеляційному порядку.

За повідомленнями ЗМІ, йдеться про екссуддю Печерського райсуду Оксану Царевич, яку Шевченківський районний суд Києва 30 червня визнав невинуватою у справі про незаконне позбавлення водійських прав активістів Автомайдану. Суддя у вироку заявив, що факт того, що три з чотирьох рішень судді скасувала апеляційна інстанція не доводять того, що рішення були неправосудними, оскільки в апеляції справи про порушення ПДР розглядалися з новими доказами.

«Автомайдан» — мобільний підрозділ Євромайдану, який складався з групи самостійних колон автомобілістів. Виконували екстериторіальні завдання мирного спротиву владі: патрулювання вулиць, блокування адміністративних будівель і помешкань членів режиму, супроводження та евакуація активістів.

За даними Українського центру суспільних даних, аналіз 5680 судових рішень у справах Автомайдану свідчить, що фальсифікуючи справи проти Автомайдану на початку 2014 року, судді використовували статтю 122-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання водіями вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу. Всупереч попередній сталій практиці, коли за порушення ст.122-2 КУпАП в основному давали штраф, у «автомайданівських справах» судді у більшості випадків (52%) позбавляли власників автомобіля прав керування.