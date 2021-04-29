Царевич повернулася на роботу в Печерський райсуд

Поновлена Верховним Судом на посаді судді Оксана Царевич повернулася на роботу у Печерський райсуд столиці.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті суду.

Зокрема, Царевич значиться серед інших суддів Печерського райсуду. Щоправда, наразі у судді відсутній власний кабінет.

Як повідомляв Укрінформ, у березні поточного року ВС ухвалив рішення щодо скасування указу Президента про звільнення Оксани Царевич з посади судді Печерського райсуду Києва і рішення Вищої ради юстиції щодо схвалення звільнення Царевич.

ВРЮ схвалила звільнення судді Царевич 15 вересня 2016 року.

29 вересня 2016 року тодішній Президент Петро Порошенко за поданням Вищої ради юстиції підписав указ про звільнення судді Печерського райсуду Оксани Царевич за порушення присяги при винесенні рішень проти активістів Євромайдану.

Шевченківський районний суд Києва 30 червня 2020 р. визнав екссуддю Печерського райсуду Оксану Царевич невинуватою у справі про незаконне позбавлення водійських прав активістів Автомайдану «за недоведеністю складу злочину».