Уряд планує цьогоріч реформувати систему оплати праці держслужбовців – Немчінов

В уряді планують у цьому році реформувати систему оплати праці державних службовців.

Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у рамках Дня відкритих дверей державної служби у форматі відеоконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Стратегія уряду у цьому році — проведення реформування оплати праці. Ми минулого року започаткували пілотний проєкт, є декілька органів центральної виконавчої влади, на базі яких проведено попередню оцінку. Є робочі моменти, де ми мусимо це врегулювати, але я маю надію, що ми найближчим часом внесемо пропозиції щодо того, щоб реформування оплату праці відбулося загально для всіх категорій посад, а не відрізнялося в залежності від центрального органу виконавчої влади чи регіону, в якому працює державний службовець. Щоб заробітна плата залежала від KPI, які виконується конкретно на посадах”, - сказав Немчінов.

За його словами, на державній службі нині працюють понад 220 тисяч українців. Тому дуже важливим є забезпечити людям мотиваційну частину. “Адже ми приходимо на державну службу не тільки для того, щоб самореалізуватися, ми розуміємо, що ми забезпечуємо свої родини і забезпечуємо достойний рівень життя”, - сказав міністр КМУ.

Він закликав усіх охочих пробувати себе у конкурсній процедурі на держслужбу. “Ми доклали багато зусиль для того, щоб забезпечити безпечні умови дотримання конкурсної процедури, адже ми минулого року змушені були припинити відкриті конкурси та перейти на процедуру добору. Тепер будемо відходити від цього, адже треба провести безліч конкурсів як на посади категорій Б, В, так і на важливі посади категорії А, а також на посади фахівців із питань реформ”, - додав міністр Кабінету міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в інтерв'ю Укрінформу заявляв про те, що в Україні планують перейти на нову систему оплати праці державних службовців у 2022 році.

У травні 2020 року уряд схвалив Концепцію реформування системи оплати праці державних службовців та затверджено план заходів з її реалізації. Нова модель оплати праці державних службовців передбачає: єдиний підхід до нарахування заробітної плати, шляхом посилення її фінансової частини (не менше 70%) і зменшення змінної складової (не більше 30%); встановлення рівня окладу відповідно до класифікації посад, виходячи з цінності посади (обсягу, складності роботи та рівня відповідальності); проведення справедливого і прозорого розподілу (перерозподілу) фондів оплати праці в державних органах, а також бюджетних коштів на оплату праці між ними.

28 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення для переходу на електронний кадровий менеджмент у всіх державних органах України, а саме - затвердив Положення про інформаційну систему управління людськими ресурсами в державних органах.