Литва надасть Україні 100 тисяч доз COVID-вакцини

Уряд Литви надасть країнам Східного партнерства 200 000 доз вакцин від коронавірусу, з них - 100 000 доз для України.

Як передає Укрінформ, про це написав у своєму Твіттері міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс".

«Уряд Литви щойно підтвердив передачу 200 000 (доз - ред.) вакцин для країн Східного партнерства. Починаючи з України - 100 000, Грузії - 15 000 і Молдові - 11 000. Невеликий крок Литви, сподіваюся, наші партнери в Європі доєднаються до нього в солідарності з багатьма іншими», - написав Ландсбергіс.

Ландсбергіс не уточнив назви виробника вакцини, а також термінів, коли дози будуть надані.

Раніше, в кінці лютого, Ландсбергіс заявив, що Литва готова поділитися з Україною надлишками вакцини від коронавірусу, коли з'явиться така можливість.

На початку лютого віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що кілька країн ЄС погодилися на перепродаж Україні надлишків вакцини від коронавірусу.

Як повідомлялося, в четвер спікер Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен, перебуваючи з офіційним візитом в Україні, заявила, що Литва має намір надати Україні певну кількість вакцини від COVID-19.

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