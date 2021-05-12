Уряд змінив порядок надання письмової згоди на донорство

Уряд вніс зміни до постанови про реалізацію Закону “Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини”, якими зокрема змінив порядок надання письмової згоди на донорство.

Змінами також передбачена окрема форма заяви для осіб від 14 до 18 років, які є повнорідними родичами реципієнтам, на донорство гомопоетичних стовбурових клітин. Як передає Укрінформ, відповідну постанову ухвалили в середу на засіданні Кабінету міністрів.

З-поміж іншого змінами передбачається розширення поняття трансплант-координатора відповідно до Закону “Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини”, удосконалення процесу спілкування з колом осіб, які мають право надавати згоду на вилучення анатомічних матеріалів. Передбачається залучення до процесу пояснення медичних аспектів лікарів інших спеціальностей.

Також Кабмін виклав у новій редакції Порядок надання письмової згоди живого донора на вилучення у нього анатомічних матеріалів та письмової відмови від раніше наданої згоди та інше.

Серед іншого, порядком передбачається надання письмової згоди, надання письмової незгоди, відкликання письмової згоди на вилучення анатомічних матеріалів, подання заяви про призначення повноважного представника, який у разі смерті особи надасть згоду на вилучення анатомічних матеріалів та інше.

Також порядком визначається окрема форма заяви донора віком від 14 до 18 років, який є повнорідним братом чи сестрою реципієнта, щодо згоди на вилучення анатомічного матеріалу у вигляді гемопоетичних стовбурових клітин.